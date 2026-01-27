ETV Bharat / state

जांजगीर के नवागढ़ में युवती की मिली लाश, हत्या की आशंका, पीएम रिपोर्ट का इंतजार

छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक युवती की कीचड़ से सनी लाश मिली है. पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है.

Nawagarh Police Station of Janjgir Police
जांजगीर पुलिस का नवागढ़ थाना (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
जांजगीर चांपा: गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद जांजगीर चांपा के नवागढ़ में एक युवती की लाश मिली है. युवती का शव खेत के कीचड़ में सना पाया गया. उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पूरी घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र की है. सूचना मिलने के बाद जांजगीर चांपा पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है.

खेत में कीचड़ से सनी मिली लाश

नवागढ़ के पिपरा गांव के एक खेत में युवती की लाश बरामद हुई है. खेत के अंदर कीचड़ से युवती की लाश संदिग्ध स्थिति में पाई गई है. युवती के कपड़े अस्त व्यस्त हालत में है. जिसकी वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है.

जांजगीर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)

खेत की जुताई के समय मिली युवती की लाश

पिपरा गांव में 27 जनवरी मंगलवार को एक किसान खेत में जुताई करने गया था. जब वह ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था उस दौरान युवती का शव ट्रैक्टर में फंस गया. उसके बाद किसान ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए नवागढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में भेजा है. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

Janjgir Champa Police investigation
जांजगीर चांपा पुलिस की जांच (ETV BHARAT)

जिस हालत मे युवती का शव मिला है उससे कई संदेह पैदा हो रहे हैं. पुलिस परिजनों और पड़ोसियों से इस केस में पूछताछ कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस केस में और खुलासा हो सकता है- योगिता खापर्दे, सीएसपी, जांजगीर चांपा

Pipra village of Janjgir Champa
जांजगीर चांपा का पिपरा गांव (ETV BHARAT)

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

जांजगीर चापा की सीएसपी योगिता खापर्दे ने बताया कि लोगों से पूछताछ के साथ साथ पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है. सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को पता चला है कि युवती मंगलवार की सुबह 4 बजे मोबाइल पर बात कर रही थी. उसके साथ एक युवक भी मौजूद था. अब पुलिस उस युवक की तलाश कर रही है.



