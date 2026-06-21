रांची में युवती का शव बरामद, दुष्कर्म के बाद कार से कुचलने की आशंका
रांची में एक युवती का शव बरामद हुआ है. आशंका है कि युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई.
Published : June 21, 2026 at 12:05 PM IST
रांची: राजधानी रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवती का शव सड़क से बरामद किया गया है. आशंका जताई जा रही है की दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या कर उसे वाहन से कुचल दिया गया है, ताकि पूरा मामला हादसे जैसा लगे.
पहले दुष्कर्म फिर मार डाला
रांची के तुपुदाना में एक अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया है. स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार युवती के शव को देखने से ऐसा लगता है कि पहले उसके साथ अनैतिक काम किया गया और फिर उसे वाहन से कुचल कर मार डाला गया. मामले की जानकारी मिलते ही तुपुदाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. मौके एफएसएल टीम को भी बुलाकर जांच करवाई गई है.
सीसीटीवी खंगालाने में जुटी पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए तुपुदाना पुलिस युवती की पहचान करने के साथ-साथ सड़क पर लगे हर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाल रही है. पुलिस के अनुसार, युवती को कहीं से उठाया गया होगा या फिर उसे कार में लाने वाले उसके जानकर होंगे. सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुचने की कोशिश कर रही है.
कई बार युवती को देखा गया: स्थानीय
मृतक युवती की उम्र 25 साल के आसपास की है. स्थानीय लोगों ने बताया कि युवती को उन्होंने इस इलाके में कई बार देखा जरूर है, लेकिन वे उसे पहचानते नहीं है. पहचान नहीं होने के कारण भी पुलिस को जांच में दिक्कतें आ रही हैं.
वहीं, मामले को लेकर हटिया डीएसपी नीरज ने बताया कि मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. उसी एंगल से मामले की जांच भी की जा रही है. महिला की पहचान के लिए भी प्रयास किया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा.
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