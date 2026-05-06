परेिवार ने प्यार स्वीकार नहीं किया तो प्रेमी जोड़े ने कर ली खुदकुशी, एक दिन बाद आनी थी बारात
शादी से एक दिन पहले युवती ने प्रेमी संग दी जान, पेड़ पर लटके मिले दोनों के शव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 5:41 PM IST
शाहजहांपुर: परौर थाना इलाके में शादी से एक दिन पहले युवती ने अपने प्रेमी के साथ फंदा लगा कर खुदकुशी कर ली. बुधवार सुबह दोनों के शव आम के पेड़ पर फंदे से लटके मिले, सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.
एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे के अनुसार, घटना थाना परौर क्षेत्र के कुबेरपुर गांव की है. जहांं के रहने वाले 20 वर्षीय सोबिंदर और 19 वर्षीय नन्हीं के बीच में पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. परिवार के लोग उनके प्रेम प्रसंग का विरोध कर रहे थे, कल युवती नन्ही की बारात आनी थी, लेकिन रात में ही युवक और युवती दोनों घर से लापता हो गए. तलाश करने पर सुबह में दोनों के शव गांव के बाहर पेड़ पर फंदे से लटके मिले.
प्रेमी युगल के शव पेड़ पर लटके मिलने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना के बाद मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची. पुलिस का कहना है कि पहली नजर में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है. फिलहाल, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाई की जाएगी.