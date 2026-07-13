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शादी के 2 महीने बाद ही युवती ने की खुदकुशी; 28 पन्नों के सुसाइड नोट में क्या लिखा?

पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में लिया, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप.

कौशांबी की शेफाली ने शादी के 2 महीने बाद ही की खुदकुशी.
कौशांबी की शेफाली ने शादी के 2 महीने बाद ही की खुदकुशी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 6:06 PM IST

3 Min Read
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कौशांबी : शादी को सिर्फ दो महीने के करीब ही बीते कि नवविवाहिता ने मायके में फांसी लगी ली. शादी के बाद कुछ दिन ही वह ससुराल में रही, इसके बाद से मायके आ गई थी. नवविवाहिता ने खुदकुशी से पहले 28 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. परिजनों ने मायकेवालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट और आरोपों के बाबत जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

घटना कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे की है. भरवारी कस्बे की शेफाली केसरवानी (28) ने सोमवार सुबह मायके में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. घटना के वक्त घर पर सिर्फ उसके बुजुर्ग पिता थे और भाई बाजार गया हुआ था. मौका पाकर शेफाली ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और मौत को गले लगा लिया. भाई विकास केसरवानी के मुताबिक, शेफाली की शादी बीते 7 मई को ही प्रयागराज के फाफामऊ निवासी गोपाल केसरवानी के साथ की थी. शादी में हैसियत के मुताबिक दान-दहेज भी दिया गया था. आरोप है कि कुछ दिन बाद से ही शेफाली को प्रताड़ित किया जाने लगा. तंग आकर शेफाली मायके में ही रह रही थी. यहां तक कि मामला पुलिस के पास भी पहुंचा. आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली.

इधर, घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिराथू, महिला थाना पुलिस और जिला फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ 28 पन्नों का एक सुसाइड नोट लगा. इस सुसाइड नोट में शेफाली ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने मृतका के मोबाइल फोन और सुसाइड नोट को कब्जे में ले लिया है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शादी के कुछ दिनों बाद ही शेफाली को क्यों मायके आना पड़ा? सुसाइड नोट में आखिर क्या लिखा है? ससुराल में शेफाली के साथ ऐसा क्या हो रहा था? इन बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है. साथ ही सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों पर भी तफ्तीश हो रही है.

थाना प्रभारी संतोष शर्मा के मुताबिक, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. 28 पन्नों के सुसाइड नोट और मोबाइल कॉल की बारीकी से जांच की जा रही है. इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. दावा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

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