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लखनऊ में युवती ने दी जान, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द, आरोपी शादीशुदा कारोबारी गिरफ्तार

लखनऊ : कृष्णा नगर के एलडीए कॉलोनी में युवती (40) ने आत्महत्या कर ली. कमरे से मिले सुसाइड नोट में उसने अपने शादीशुदा प्रेमी वरुण श्रीवास्तव पर चार साल तक शोषण, बेवफाई और धोखे का आरोप लगाया है. पुलिस ने बहन की तहरीर व सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी इलेक्ट्रिक कारोबारी वरुण श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मृतका की बहन ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया, ​बहन का एलडीए कॉलोनी सेक्टर डी-1 निवासी इलेक्ट्रिक कारोबारी वरुण श्रीवास्तव से पिछले चार सालों से प्रेम संबंध था. आरोपी वरुण पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है. आरोपी अपनी ही दुकान के ऊपर बने एक कमरे में युवती को किराए पर रखा हुआ था, जबकि उसका अपना परिवार दुकान के पीछे बने मकान में रहता है.

आरोप है कि वरुण ने शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक व मानसिक शोषण किया. इतना ही नहीं, पीड़िता के पास पिता के मकान बिक्री के पैसे और मां के सारे सोने के जेवर भी जमा थे, जिन्हें हड़पने और धोखाधड़ी करने का आरोप है. ​बुधवार शाम जब परिजनों का फोन पर संपर्क नहीं हो पाया, तो उसकी बहन और भाई अनहोनी की आशंका में कमरे पर पहुंचे. वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए.