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कानपुर में युवती ने किया सुसाइड, तनाव में थी, परिवार में हफ्तेभर के भीतर दूसरी मौत

कानपुर : महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित सलेमपुर गांव में गुरुवार को युवती (18) ने सुसाइड कर लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

मृतका की मां ने बताया, दोपहर करीब तीन बजे तक बेटी घर के बरामदे में ही परिवार के सदस्यों के साथ बैठी हुई थी और सामान्य बातचीत कर रही थी. इसके बाद उसने टॉयलेट जाने की बात कहकर ऊपर छत की तरफ चली गई. काफी देर तक जब वह नीचे नहीं आई, तो परिजनों को चिंता हुई.

मां ने बताया, जब वे बेटी को देखने छत पर बने कमरे के पास पहुंची, तो दरवाजा अंदर से बंद था. काफी आवाज देने और खटखटाने पर भी अंदर से कोई हलचल नहीं हुई. अनहोनी की आशंका में आसपास के लोगों को आवाज दी. पड़ोसियों ने जब कमरे का दरवाजा तोड़ा, तो बेटी को देख चीख निकल गई.

पिता ने बताया, बेटी क्षेत्र के ही एक निजी अस्पताल में नौकरी करती थी और पिछले कई महीनों से बीमार चल रही थी. बीमारी की वजह से वह बीते कुछ दिनों से अत्यधिक मानसिक तनाव में थी.