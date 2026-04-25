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अलीगढ़ में प्रेमी देवर की शादी तय होने से आहत युवती ने की खुदकुशी, परिवार में पसरा मातम

प्रेमी की शादी तय होने से आहत प्रेमिका ने की खुदकुशी.

युवती ने की खुदकुशी
युवती ने की खुदकुशी (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 11:40 AM IST

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Updated : April 25, 2026 at 11:56 AM IST

3 Min Read
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अलीगढ़: जनपद के छर्रा क्षेत्र के जफर मंजिल गांव में शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे एक 23 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, युवती का शव गांव के बाहर खेत में फंदे से लटका मिला, मृतका की पहचान जफर मंजिल निवासी निकिता के रूप में हुई है।

देवर के प्यार में युवती ने की आत्महत्या: छर्रा क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार के अनुसार, निकिता अपनी बहन के देवर राजेश से लंबे समय से प्रेम करती थी. दोनों के बीच लगातार बातची होती थी और रिश्ते में नजदीकियां भी थीं. परिवार के कुछ लोगों को इस संबंध की जानकारी भी थी. इसी बीच युवक राजेश की शादी कहीं और तय कर दी गई. 26 तारीख को उसकी बारात जानी थी. इस खबर के बाद से निकिता मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी. वह अंदर ही अंदर इस स्थिति से जूझ रही थी, लेकिन उसने अपने परिवार के सामने अपनी पीड़ा कभी जाहिर नहीं की.


पेड़ से लटका निकिता का शव मिला: घटना वाले दिन निकिता अचानक घर से निकली और गायब हो गई, जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई, उन्होंने निकिता की तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान गांव के पास खेत में एक पेड़ से लटका निकिता का शव मिला. इस दृश्य को देखकर परिजनों के होश उड़ गए और गांव में कोहराम मच गया.


सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके.

भावनात्मक संकट के समय संवाद और सहारा जरूरी: मृतका के पिता देवराज सिंह ने बताया कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि निकिता इतनी बड़ी और कठोर कदम उठा सकती है. गांव में भी इस घटना को लेकर शोक का माहौल है, हालांकि, यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि भावनात्मक संकट के समय संवाद और सहारा कितना जरूरी होता है.

प्रकरण के संबंध में क्षेत्राधिकारी छर्रा कमलेश कुमार ने बताया कि थाना छर्रा की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक 23 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. उक्त सूचना पर पुलिस, फील्ड यूनिट व क्षेत्राधिकारी मौके से छर्रा दवारा पहुंचे, सांक्ष्य संकलन किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मामले की जांच में जुटी है.

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Last Updated : April 25, 2026 at 11:56 AM IST

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