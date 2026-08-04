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धर्म बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दी जान

प्रेमी की धमकियों और ब्लैकमेलिंग से आजिज आकर चुनी मौत, पुलिस जांच में जुटी.

युवती ने की खुदकुशी
युवती ने की खुदकुशी (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 7:37 AM IST

3 Min Read
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आगरा: शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव की युवती ने अपने प्रेमी की धमकियों और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर कीटनाशक दवा खाकर अपनी जान दे दी. आरोपी फैजान ने राहुल बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया. जब युवती को प्रेमी की असलियत पता चला तो उससे दूरी बनाना शुरू कर दी. इस पर आरोपी ने युवती को धमकाना शुरू कर दिया था, जिससे आहत होकर ही युवती ने आत्महत्या कर ली.

जानकारी के अनुसार, शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने शमशाबाद थाना में शिकायत दी. इसमें जानकारी दी कि रविवार सुबह बेटी ने बताया कि फिरोजाबाद निवासी फैजान लगातार फोन करके उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा है. आरोपी ने वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी है. पुत्री ने यह भी बताया कि फैजान ने नाम बदलकर उससे दोस्ती की थी. उसने अपना नाम राहुल बताया था, जबकि, उसका असली नाम फैजान है.

इस पर उसने बेटी से परेशान न होने और पुलिस से शिकायत करने की बात कही. वह बाजार चला गया. कुछ समय बाद पत्नी का फोन आया कि बेटी ने मानसिक तनाव और भय के कारण कीटनाशक दवा पी ली है. इसके बाद उसे ग्रामीणों ने हॉस्पिटल लेकर गए जहां उसकी मौत हो गई.

बेटी बेहद परेशान थी: पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुत्री ने लगातार मानसिक उत्पीड़न, बदनाम करने की धमकियों और वीडियो वायरल होने के भय से यह आत्मघाती कदम उठाया. उसने पुलिस को आरोपी फैजान के मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराए हैं, जिनसे युवक उनकी पुत्री को परेशान करता था. पुत्री ने बताया था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई कि वह इस युवक के संपर्क में आ गई.

सहेली की शादी में हुई थी मुलाकात: मौत से पहले युवती ने परिजनों को बताया था कि आरोपी युवक से कुछ समय पहले ही उसकी सहेली की शादी में मुलाकात हुई थी. तब उसने अपना राहुल बताया था. इसी नाम से उससे संपर्क बढ़ाया था. इसके बाद में उसका असली नाम पता चला तो उसने युवक से दोस्ती तोड़ दी, तभी से आरोपी लगातार उससे दोस्ती जारी रखने और मोबाइल पर बात करने का दबाव बना रहा था. धमकी देता था था कि वीडियो और फोटोज वायरल कर देगा. आए दिन आरोपी कॉल और मैसेज करके ब्लैकमेल कर रहा था.

डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी फैजान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है. आरोपी फिरोजाबाद का रहने वाला है. उसकी तलाश की जा रही है.

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