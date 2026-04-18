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कानपुर में शादी से 20 दिन पहले युवती ने दी जान, मातम में बदली खुशियां

बिल्हौर में युवती की शादी 7 मई को होनी थी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

शादी से पहले युवती ने की आत्महत्या
शादी से पहले युवती ने की आत्महत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 7:45 AM IST

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कानपुर: बिल्हौर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को 22 साल की एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, युवती का तिलक चार दिन बाद 20 अप्रैल को होना था, जबकि 7 मई को बारात आनी थी, इस घटना के बाद, घर में चल रही शादी की तैयारियां मातम में बदल गई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.


शादी से पहले ही युवती ने लगाई फांसी: बिल्हौर थाना प्रभारी सुधीर कुमार के अनुसार, डोडवा जमौली गांव में राजमिस्त्री रमेश गौतम की 22 वर्षीय बेटी शिवानी की शादी तय हो चुकी थी, 20 अप्रैल को तिलक होना था और 7 मई को बारात आनी थी, घर में शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं.

शुक्रवार दोपहर रमेश एक परिचित के अंतिम संस्कार में गए थे और उनके दोनों बेटे मुकेश व नितीश भी बाहर थे, तब घर पर शिवानी और उसकी मां सीता देवी मौजूद थीं, इसी दौरान शिवानी ने घर के बाहरी कमरे को अंदर से बंद कर लिया और पंखे के कुंडे में दुपट्टे के सहारे फंदा लगा लिया.

शादी की खुशी मातम मे बदल गई: शाम को पिता जब घर लौटे तो बेटी को आवाज दी, लेकिन कोई आवाज नही आई, फिर रमेश ने बेटी के बारे में पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने बाहर के कमरे में होना बताया, रमेश ने बाहर के कमरे में भी आवाज दी, लेकिन कोई आवाज नही आई, तब रमेश ने खिड़की से झांक कर कमरे में देखा तो बेटी का शव पंखे से लटका मिला, इसके बाद, घर में कोहराम मच गया, बेटी की शादी की खुशी मातम मे बदल गई.

परिजनों ने मामले की सुचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम लिए भेज दिया, थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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