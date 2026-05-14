ETV Bharat / state

Video: युवक से शादी की जिद पर अड़ी युवती चढ़ी मोबाइल टावर पर, दो घंटे समझाइश के बाद उतरी नीचे

धौलपुर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित ऑफिसर कॉलोनी में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा करीब दो घंटे तक चली समझाइश के बाद युवती को सकुशल नीचे उतार लिया गया.

कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि युवती से पूछताछ की जा रही है. वहीं युवक से भी मामले में पूछताछ की जाएगी. पुलिस के अनुसार युवती राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की रहने वाली है. उसका प्रेम संबंध धौलपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे एक छात्र से बताया जा रहा है. दोनों के बीच पिछले कई वर्षों से संबंध थे. बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलने के बाद युवक ने युवती से बातचीत कम कर दी और बाद में संपर्क लगभग बंद कर दिया. इससे नाराज होकर युवती बांसवाड़ा से धौलपुर पहुंची. जब उसने युवक से मिलने और बातचीत करने का प्रयास किया तो युवक ने कथित रूप से मिलने से इंकार कर दिया. इससे आहत युवती ऑफिसर कॉलोनी स्थित पुलिस कंट्रोल रूम के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई.