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Video: युवक से शादी की जिद पर अड़ी युवती चढ़ी मोबाइल टावर पर, दो घंटे समझाइश के बाद उतरी नीचे

पुलिस के अनुसार मामले में युवती से पूछताछ की जा रही है. युवक से भी पूछताछ होगी.

Young woman atop the mobile tower
मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 7:10 PM IST

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धौलपुर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित ऑफिसर कॉलोनी में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा करीब दो घंटे तक चली समझाइश के बाद युवती को सकुशल नीचे उतार लिया गया.

कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि युवती से पूछताछ की जा रही है. वहीं युवक से भी मामले में पूछताछ की जाएगी. पुलिस के अनुसार युवती राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की रहने वाली है. उसका प्रेम संबंध धौलपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे एक छात्र से बताया जा रहा है. दोनों के बीच पिछले कई वर्षों से संबंध थे. बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलने के बाद युवक ने युवती से बातचीत कम कर दी और बाद में संपर्क लगभग बंद कर दिया. इससे नाराज होकर युवती बांसवाड़ा से धौलपुर पहुंची. जब उसने युवक से मिलने और बातचीत करने का प्रयास किया तो युवक ने कथित रूप से मिलने से इंकार कर दिया. इससे आहत युवती ऑफिसर कॉलोनी स्थित पुलिस कंट्रोल रूम के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई.

टावर से उतरने के लिए लोगों ने लगाई गुहार (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: प्रेम प्रसंग में हाई वोल्टेज ड्रामा: शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती

People appealing to the young woman to come down
युवती से नीचे उतरने की अपील करते लोग (ETV Bharat Dholpur)
The Adamant Young Woman
जिद पर अड़ी युवती (ETV Bharat Dholpur)

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई. मामले की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे. पुलिस और प्रशासनिक टीम ने युवती को लगातार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह युवक से शादी कराने की मांग पर अड़ी रही. करीब दो घंटे तक चली बातचीत और समझाइश के बाद अधिकारियों ने युवती को समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया. इसके बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. युवती के सकुशल नीचे उतरने पर पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली.

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GIRL BROUGHT DOWN FROM TOWER
DESCENDED AFTER 2 HRS OF PERSUASION
युवती चढ़ी मोबाइल टावर पर
GIRL CLIMBED UP MOBILE TOWER

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