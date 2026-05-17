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प्रेमी से शादी की जिद पर दूसरी बार टावर पर चढ़ी युवती; बस्ती में हाईवोल्टेज ड्रामा, मौके पर पुलिस

प्रेमी से शादी की जिद पर दूसरी बार टावर पर चढ़ी युवती. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: रुधौली थाना क्षेत्र में मुड़ाडीहा उर्फ भोपालपुर गांव में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई. यह युवती पहली बार नहीं दूसरी बार टावर पर चढ़ी है. बुर्का पहनकर टावर पर चढ़ने की सूचना आग की तरह फैली और मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई. इससे रुधौली-बांसी मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा. जानकारी के मुताबिक, रूधौली थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी नादिया खातून ने प्रेमी मेहताब से शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ने का ड्रामा किया. वहां घंटों हंगामा चलता रहा. चार दिन पहले भी नादिया वाल्टरगंज क्षेत्र के एक टावर पर चढ़ गई थी. वहां घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा-बुझाकर उसे नीचे उतारा था. एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है. मामला गंभीर है, क्योंकि यह दोबारा हुआ है. युवती के परिजनों को भी बुलाया गया है. पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. शांति व्यवस्था भंग करने और कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. बस्ती में हाईवोल्टेज ड्रामा. (Video Credit: ETV Bharat) युवती ने लगाए पुलिस पर आरोप: 4 दिन पहले जब नादिया टावर पर चढ़ी थी, तब डीएसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने शादी कराने का भरोसा देकर मामला शांत कराया था, लेकिन नादिया का आरोप है कि पुलिस की ओर से किया गया वादा पूरा नहीं हुआ.