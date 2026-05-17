प्रेमी से शादी की जिद पर दूसरी बार टावर पर चढ़ी युवती; बस्ती में हाईवोल्टेज ड्रामा, मौके पर पुलिस
एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है. मामला गंभीर है, क्योंकि यह दोबारा हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 12:10 PM IST
बस्ती: रुधौली थाना क्षेत्र में मुड़ाडीहा उर्फ भोपालपुर गांव में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई. यह युवती पहली बार नहीं दूसरी बार टावर पर चढ़ी है. बुर्का पहनकर टावर पर चढ़ने की सूचना आग की तरह फैली और मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई. इससे रुधौली-बांसी मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा.
जानकारी के मुताबिक, रूधौली थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी नादिया खातून ने प्रेमी मेहताब से शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ने का ड्रामा किया. वहां घंटों हंगामा चलता रहा. चार दिन पहले भी नादिया वाल्टरगंज क्षेत्र के एक टावर पर चढ़ गई थी. वहां घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा-बुझाकर उसे नीचे उतारा था.
एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है. मामला गंभीर है, क्योंकि यह दोबारा हुआ है. युवती के परिजनों को भी बुलाया गया है. पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. शांति व्यवस्था भंग करने और कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
युवती ने लगाए पुलिस पर आरोप: 4 दिन पहले जब नादिया टावर पर चढ़ी थी, तब डीएसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने शादी कराने का भरोसा देकर मामला शांत कराया था, लेकिन नादिया का आरोप है कि पुलिस की ओर से किया गया वादा पूरा नहीं हुआ.
इसी बात से नाराज होकर रविवार को वह फिर से टावर पर चढ़ गईं और प्रेमी मेहताब से शादी कराने की मांग पर अड़ गईं है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे.
घंटों तक चले समझाने-बुझाने के प्रयास के बीच आसपास भारी भीड़ जमा हो गई और लोग पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते नजर आए. स्थानीय लोगों के मुताबिक, नादिया और मेहताब के प्रेम संबंध को लेकर पिछले कई दिनों से इलाके में चर्चा चल रही है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है और पूरे मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास जारी है. फिलहाल बस्ती में टावर वूमेन के नाम से चर्चित हो चुकी नादिया खातून का यह मामला इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है.
फिलहाल घंटों चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के दौरान रुधौली पुलिस नीचे खड़ी होकर तमाशा देखती रही और युवती को नीचे उतरने की मिन्नतें करती रही.
स्थानीय ग्रामीणों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि अगर इस बीच युवती का पैर फिसल जाता या वह कोई आत्मघाती कदम उठा लेती, तो इस मौतों के खेल का जिम्मेदार कौन होता? घंटों की कड़ी मशक्कत और मान-मनौव्वल के बाद युवती को सुरक्षित नीचे नहीं उतारा जा सका है.
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