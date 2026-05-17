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टावर पर चढ़ा प्यार: पहले प्रेमी और अब प्रेमिका, शादी के लिए अनोखी बगावत

धनबाद: इश्क जब जिद बन जाए, तो लोग हर हद पार कर जाते हैं. गिरिडीह और धनबाद के बीच सामने आई एक अनोखी प्रेम कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया है. पहले गिरिडीह में शादीशुदा प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने और शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. फिर अगले ही दिन, उसी प्रेमी से मिलने की जिद में प्रेमिका भी धनबाद के गोमो में मोबाइल टावर पर चढ़ गई. दोनों की ख्वाहिश एक ही है, हर हाल में साथ रहना.

धनबाद का रहने वाला सुनील महतो, जो पहले से शादीशुदा है और गिरिडीह जिले के नवाडीह पंचायत के सहरिया गांव की 20 वर्षीय देवंती के बीच प्रेम संबंध काफी समय से चल रहा था. शनिवार को सुनील अपनी प्रेमिका देवंती से मिलने और उससे शादी करने की जिद में गिरिडीह के निमियाघाट स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. करीब सात घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा और थाने ले जाया गया.

टावर पर चढ़ा प्यार (Etv Bharat)

हालांकि, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. रविवार को प्रेमी से मिलने और उसे थाने से छुड़ाकर शादी करने की जिद में देवंती धनबाद जिले के हरिहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोमो में एक मोबाइल टावर पर चढ़ गई. टावर पर चढ़ी युवती को देखकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.