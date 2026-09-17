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स्टेशन से थोड़ी दूर रेलवे ट्रैक पर मिला युवती का शव, ट्रेन की चपेट में आने की आशंका

युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी है, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी.

रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवती का शव
रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवती का शव (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 7:19 AM IST

2 Min Read
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औरैया: दिबियापुर थाना क्षेत्र में फफूंद रेलवे स्टेशन से करीब 250 मीटर पश्चिम दिशा में डीएफसी और अपलाइन के बीच बुधवार को एक अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है.

अज्ञात युवती का शव पड़ा मिला: जानकारी के अनुसार, फफूंद स्टेशन से पश्चिम दिशा में डीएफसी और अपलाइन के बीच एक अज्ञात युवती का शव पड़ा मिला, जिसकी उम्र 20 से 24 वर्ष की बताई जा रही है. साथ ही आशंका भी जताई जा रही है कि रेलवे लाइन पार करने के दौरान युवती किसी ट्रेन की चपेट में आ गई होगी. हालांकि, युवती की मौत किन कारणों में हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ सकेगी.

पुलिस अज्ञात युवती के बारे में जानकारी जुटा रही है: सूचना मिलने पर दिबियापुर थाना पुलिस के उपनिरीक्षक अरुण कुमार और सिपाही अर्जुन मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया है, लेकिन देर रात तक युवती की पहचान नहीं हो सकी थी. पुलिस द्वारा आसपास के थानों से संपर्क कर अज्ञात युवती के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.

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