गोरखपुर: बंद दुकान से मिला युवती का शव, इलाके में हड़कंप
दुकान से दुर्घंध आने पर पुलिस शटर उठाया तो युवती का शव जमीन पर पड़ा मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 3:42 PM IST
गोरखपुर: कैंट थाना क्षेत्र के जिला पंचायत रोड पर स्थित एक दुकान में शव मिलने से इलाके में हड़कंप है, बुधवार को दुकान से दुर्गंध आने पर दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान का शटर तोड़ देखा तो 'क्षत-विक्षत' स्थिति में युवती को शव मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.
बंद दुकान से मिला युवती शव: एसपी सिटी निमिष पाटील के अनुसार, मृत युवती की पहचान गंगोत्री यादव, निवासी कोट कमहरिया, थाना पुरंदरपुर, जिला महराजगंग के रूप में हुई है, आठ वर्ष पहले से गंगोत्री, कोतवाली क्षेत्र निवासी अनिल के साथ XYZ नाम से फ्लेक्स की दुकान चलती थी और कौड़िया के पास किराए के मकान में अकेले रहते हुए दुकान चलाती थी, रविवार को वह मकान से दुकान के लिए निकली थी, इसके बाद से उसका पता नहीं चला. सोमवार को मोबाइल फोन बंद मिलने पर मंगलवार को गांव से बड़े भाई रमेश दुकान पर पहुंचे तो दुकान का शटर गिरा मिला.
दुर्घंध आने पर दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी: बुधवार की सुबह दुकान से दुर्घंध आने पर आसपास के दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने जब शटर उठाया तो गंगोत्री का शव जमीन पर पड़ा मिला, पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी है.
प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह के मुताबिक, हत्या के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल सकेगा. जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, साथ ही गंगोत्री के साथ रहने वाला अनिल का लोकेशन भी पुलिस खगाल रही है.
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