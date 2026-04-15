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गोरखपुर: बंद दुकान से मिला युवती का शव, इलाके में हड़कंप

गोरखपुर: कैंट थाना क्षेत्र के जिला पंचायत रोड पर स्थित एक दुकान में शव मिलने से इलाके में हड़कंप है, बुधवार को दुकान से दुर्गंध आने पर दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान का शटर तोड़ देखा तो 'क्षत-विक्षत' स्थिति में युवती को शव मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.

गोरखपुर एसपी सिटी निमिष पाटील (Video Credit; ETV Bharat)

बंद दुकान से मिला युवती शव: एसपी सिटी निमिष पाटील के अनुसार, मृत युवती की पहचान गंगोत्री यादव, निवासी कोट कमहरिया, थाना पुरंदरपुर, जिला महराजगंग के रूप में हुई है, आठ वर्ष पहले से गंगोत्री, कोतवाली क्षेत्र निवासी अनिल के साथ XYZ नाम से फ्लेक्स की दुकान चलती थी और कौड़िया के पास किराए के मकान में अकेले रहते हुए दुकान चलाती थी, रविवार को वह मकान से दुकान के लिए निकली थी, इसके बाद से उसका पता नहीं चला. सोमवार को मोबाइल फोन बंद मिलने पर मंगलवार को गांव से बड़े भाई रमेश दुकान पर पहुंचे तो दुकान का शटर गिरा मिला.