शादी पोर्टल के बहाने युवती को ब्लैकमेल कर ठगी, आरोपी गिरफ्तार

पश्चिमी सिंहभूम में युवती को ब्लैकमेल कर ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

young woman blackmailed and duped on pretext of marriage portal In West Singhbhum district
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 22, 2025 at 9:42 PM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक युवती को शादी पोर्टल के माध्यम से ब्लैकमेल और ठगी का शिकार बनाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को बोकारो जिला के कथारा ओपी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है. ये मामला साइबर क्राइम से जुड़े गंभीर आरोपों से संबंधित है.

शादी पोर्टल से नंबर लेकर बनाया निशाना

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी सौरभ गुप्ता उर्फ नंदन कुमार (25 वर्ष), मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिला के गोह थाना क्षेत्र के पौडुल गांव का निवासी है. वर्तमान में वह बोकारो जिले के गोमिया थाना अंतर्गत सब स्टेशन कॉलोनी, कथारा नंबर-4 में रह रहा था.

जानकारी देते SDPO (ETV Bharat)

व्हाट्सएप कॉल पर रिकॉर्ड किए अश्लील वीडियो

आरोपी ने शादी के एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पीड़िता का मोबाइल नंबर प्राप्त किया. इसके बाद वो स्वयं को धनबाद कोर्ट का पेशकार बताकर उससे संपर्क स्थापित कर विश्वास जीत लिया. लड़की पर विश्वास जमाने के बाद आरोपी ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद इन्हें वायरल करने की धमकी देते हुए आरोपी ने युवती से करीब 2 लाख रुपये ऐंठ लिए. इस घटना से को लेकर पीड़िता ने शनिवार को जगन्नाथपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई.

कई धाराओं में मामला दर्ज, विशेष छापेमारी दल गठित

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इसे जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 70/25 के रूप में दर्ज किया. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(2)(3)(4), 319(2), 336(2)(3)(4), 351(2)(3)(4), 352, 308(2)(3) तथा आईटी एक्ट की धारा 66(C)(D)(A), 67, 67(A) के तहत मामला दर्ज हुआ.

पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) जगन्नाथपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. तकनीकी शाखा की मदद से लोकेशन ट्रैक कर टीम से उसके बोकारो में होने का पता चला. इसके बाद पुलिस दल ने बोकारो के कथारा ओपी क्षेत्र में छापेमारी की और शनिवार के दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी के मोबाइल से मिले कई आपत्तिजनक वीडियो और दस्तावेज

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से स्मार्टफोन बरामद हुआ. जिसमें कई महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो, बैंकिंग ऐप्स के QR कोड और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, फर्जी पहचान पत्र, पीड़िता के वीडियो और दस्तावेज, भारी मात्रा में ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन का डेटा मिला है. सभी सामान को सूचीबद्ध कर पुलिस ने जब्त कर लिया.

आरोपी का साइबर अपराध में आपराधिक इतिहास

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी पलामू साइबर क्राइम थाना कांड संख्या 23/24 में आईटी एक्ट और बीएनएस की कई धाराओं के तहत वांछित रह चुका है. इसको लेकर SDPO राफेल मुर्मू ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी निजी जानकारी या फोटो किसी भी अनजान व्यक्ति या संदिग्ध पोर्टल के साथ साझा न करें.

छापेमारी दल में शामिल अधिकारी

इस छापेमारी टीम में SDPO राफेल मुर्मू, पुलिस निरीक्षक बासुदेव मुंडा, थाना प्रभारी अविनाश हेम्ब्रम, पुअनि इसरारुल हक, तकनीकी शाखा चाईबासा के पुअनि अभय कुमार, आरक्षी मानसिद सुरीन, हवलदार अजीत एक्का, आरक्षी दीपक केरकेट्टा व श्याम सोरेन तथा सहायक पुलिस डुबराज हेम्ब्रम शामिल रहे.

