शादी पोर्टल के बहाने युवती को ब्लैकमेल कर ठगी, आरोपी गिरफ्तार

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक युवती को शादी पोर्टल के माध्यम से ब्लैकमेल और ठगी का शिकार बनाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को बोकारो जिला के कथारा ओपी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है. ये मामला साइबर क्राइम से जुड़े गंभीर आरोपों से संबंधित है.

शादी पोर्टल से नंबर लेकर बनाया निशाना

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी सौरभ गुप्ता उर्फ नंदन कुमार (25 वर्ष), मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिला के गोह थाना क्षेत्र के पौडुल गांव का निवासी है. वर्तमान में वह बोकारो जिले के गोमिया थाना अंतर्गत सब स्टेशन कॉलोनी, कथारा नंबर-4 में रह रहा था.

व्हाट्सएप कॉल पर रिकॉर्ड किए अश्लील वीडियो

आरोपी ने शादी के एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पीड़िता का मोबाइल नंबर प्राप्त किया. इसके बाद वो स्वयं को धनबाद कोर्ट का पेशकार बताकर उससे संपर्क स्थापित कर विश्वास जीत लिया. लड़की पर विश्वास जमाने के बाद आरोपी ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद इन्हें वायरल करने की धमकी देते हुए आरोपी ने युवती से करीब 2 लाख रुपये ऐंठ लिए. इस घटना से को लेकर पीड़िता ने शनिवार को जगन्नाथपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई.

कई धाराओं में मामला दर्ज, विशेष छापेमारी दल गठित

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इसे जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 70/25 के रूप में दर्ज किया. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(2)(3)(4), 319(2), 336(2)(3)(4), 351(2)(3)(4), 352, 308(2)(3) तथा आईटी एक्ट की धारा 66(C)(D)(A), 67, 67(A) के तहत मामला दर्ज हुआ.

पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) जगन्नाथपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. तकनीकी शाखा की मदद से लोकेशन ट्रैक कर टीम से उसके बोकारो में होने का पता चला. इसके बाद पुलिस दल ने बोकारो के कथारा ओपी क्षेत्र में छापेमारी की और शनिवार के दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.