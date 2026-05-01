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फरीदाबाद में वकील की बेटी ने बुजुर्ग महिला को मारे 12 थप्पड़, सीसीटीवी में कैद वारदात

फरीदाबाद में बुजुर्ग महिला की पिटाई ( ETV Bharat )