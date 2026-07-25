गोरखपुर में बॉय फ्रेंड से मिलने की जिद पर अड़ी युवती; थाने के बाहर आत्महत्या का किया प्रयास, युवती ने दो दिन पहले दर्ज कराई थी FIR
क्षेत्राधिकारी कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद 24 जुलाई को आरोपी को जेल भेज दिया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 8:19 PM IST
गोरखपुर : जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. शनिवार को थाने पहुंची एक युवती अपने बॉय फ्रेंड से मिलने की जिद पर अड़ गई. जिसके कुछ देर बाद युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया. युवती की हालत बिगड़ती देख थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई.
आनन-फानन में युवती को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल युवती खतरे से बाहर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि युवती ने बॉय फ्रेंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था.
पुलिस के मुताबिक, युवती ने बीते 23 जुलाई (शुक्रवार) को युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा था. युवती का आरोप था कि युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
क्षेत्राधिकारी कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि थाना चौरी चौरा पर पंजीकृत मुकदमे से संबंधित पीड़िता थाने पर आई थी. युवती ने मुकदमे से संबंधित आरोपी को थाने पर बुलाने और उससे मिलने की जिद करने लगी. उन्होंने बताया कि पीड़िता को बताया गया कि 24 जुलाई को आरोपी धनंजय निषाद को जेल भेज दिया गया था. युवती से बताया गया कि थाने पर आरोपी से मिलना संभव नहीं है.
उन्होंने बताया कि पीड़िता को बताया गया कि नियमानुसार आरोपी से जिला कारागार में मिला जा सकता है. उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद सूचना प्राप्त हुई कि पीड़िता की तबीयत खराब हो गई है. जिसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उसका इलाज किया गया. पीड़िता के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. पीड़िता की स्थिति सामान्य है.
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