ETV Bharat / state

गोरखपुर में बॉय फ्रेंड से मिलने की जिद पर अड़ी युवती; थाने के बाहर आत्महत्या का किया प्रयास, युवती ने दो दिन पहले दर्ज कराई थी FIR

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )