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फरीदाबाद में घर में घुसकर युवती पर हमला, ब्लेड से गले पर किया वार, आरोपी की तलाश जारी

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में घर में घुसकर एक युवती पर हमला करने का मामला सामने आया है. घटना सेक्टर-86 के पास बुढ़ाना गांव की बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

युवक घर में घुसा : जानकारी के अनुसार, 19 वर्षीय युवती अपने परिवार के साथ यहां रहती है. सोमवार सुबह करीब 11 बजे युवती घर में अकेली थी. उसके पिता और मां दोनों काम पर गए हुए थे. इसी दौरान एक अंजान युवक कथित तौर पर घर में घुस आया.

युवती पर किया वार : आरोप है कि युवक ने युवती पर हमला कर दिया और ब्लेड से उसके गले पर वार किया. हमले में युवती घायल हो गई. घटना के बाद युवती को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

आरोपी युवक की तलाश जारी : घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है. परिजनों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी युवक कौन था और वह घर में किस तरह दाखिल हुआ.