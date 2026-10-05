फरीदाबाद में घर में घुसकर युवती पर हमला, ब्लेड से गले पर किया वार, आरोपी की तलाश जारी
हरियाणा के फरीदाबाद में घर में घुसकर युवती पर हमला करने का मामला सामने आया है.
Published : October 5, 2026 at 8:15 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में घर में घुसकर एक युवती पर हमला करने का मामला सामने आया है. घटना सेक्टर-86 के पास बुढ़ाना गांव की बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.
युवक घर में घुसा : जानकारी के अनुसार, 19 वर्षीय युवती अपने परिवार के साथ यहां रहती है. सोमवार सुबह करीब 11 बजे युवती घर में अकेली थी. उसके पिता और मां दोनों काम पर गए हुए थे. इसी दौरान एक अंजान युवक कथित तौर पर घर में घुस आया.
युवती पर किया वार : आरोप है कि युवक ने युवती पर हमला कर दिया और ब्लेड से उसके गले पर वार किया. हमले में युवती घायल हो गई. घटना के बाद युवती को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.
आरोपी युवक की तलाश जारी : घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है. परिजनों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी युवक कौन था और वह घर में किस तरह दाखिल हुआ.
मामले की जांच जारी : खेड़ी पुल थाना प्रभारी राकेश ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है. फिलहाल हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आएगी.
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