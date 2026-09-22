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बहराइच में सांप लेकर इलाज कराने पहुंची युवती, अस्पताल में हड़कंप

बोरी में सांप देख, अस्पताल में अफरातफरी

बहराइच में सांप लेकर इलाज कराने पहुंची युवती
बहराइच में सांप लेकर इलाज कराने पहुंची युवती (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 7:20 PM IST

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बहराइच: जनपद में इन दिनों जंगली व जलीय जीवों का आतंक लगातार जारी है. मंगलवार को घर के बाहर लगे दरवाजे को बंद करते समय एक युवती को सांप ने काट लिया. मौके पर मौजूद परिजनों ने सांप को पकड़ कर बोरी में बंद कर, युवती के साथ अस्पताल ले गए. बोरी में सांप देख कर अस्पताल में हड़कंप मच गया.

डॉ0 आशीष वर्मा के अनुसार, फखरपुर थाना क्षेत्र के मरौचा बुबकापुर की रहने वाली 17 वर्षीय अंशु यादव, पुत्री बलराम यादव देर रात खाना खाकर घर के बाहर लगा दरवाजा बंद करने जा रही थी. इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया, इससे अंशु चीखने चिल्लाने लगी.

सांप से अस्पताल में हड़कंप (VIDEO Credit; ETV Bharat)

आवाज सुनकर दौड़े परिजनों को अंशु ने सांप काटने की बात बताई, सांप काटने के बाद घर में लगे इनवर्टर के पास जाकर बैठ गया. जैसे ही परिजनों ने सांप को देखा, तो वह उसे पकड़कर अंशु के साथ अस्पताल लेकर पहुंच गए. अस्पताल में सांप देखकर मरीज और स्टाफ सकते में आ गए और अस्पताल में हड़कंप मच गई.

इस संबंध में मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉ0 आशीष वर्मा ने बताया कि मरीज के आते ही उसे प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि महिला की हालत स्थिर बनी हुई है. वही परिजनों द्वारा सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है.

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बहराइच में महिला को सांप ने काटा
PANIC IN BAHRAICH DUE TO SNAKE

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