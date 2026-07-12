'पापा आप हमें पढ़ने नहीं देते, अब कुछ बनकर ही घर लौटेंगे', पत्र लिख 4 छात्राओं ने घर छोड़ा, पुलिस ने ऐसे किया बरामद
घर छोड़ने वालों में एक युवती तो बाकी तीन किशोरियां, 20 दिन पहले भी ऐसी ही घटना आई थी सामने
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 2:50 PM IST
अलीगढ़: 'पापा हमें माफ कर देना, आप हमें पढ़ाई नहीं करने देते, हम कुछ बनकर ही घर लौटेंगे.'...ये उस लेटर की लाइनें हैं, जो घर छोड़ने से पहले युवती ने अपने पिता को लिखीं. उसके साथ उसकी छोटी बहन और दो अन्य किशोरियों ने भी घर छोड़ दिया. जब तक यह पत्र परिजनों के हाथ लगता, तब तक युवती समेत तीनों किशोरियां पंजाब जाने वाली ट्रेन में सवार हो चुकी थीं. पुलिस सूचना मिलते ही सक्रिय हुई. छह टीमें बनाई गईं और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक तलाश शुरू की. शनिवार देर रात पानीपत रेलवे स्टेशन से चारों छात्राओं को सकुशल बरामद कर लिया गया. बता दें कि अलीगढ़ में इस तरह का यह दूसरा मामला है. करीब 20 दिन पहले 3 किशोरियां भी दिल्ली जाने के लिए घर से भाग गई थीं. हालांकि उनको भी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया था.
पुलिस के अनुसार, बरला कस्बे की रहने वाली एक युवती छर्रा के महाविद्यालय में बीए की छात्रा है. वह एक स्कूल में पांचवीं तक के बच्चों को पढ़ाती भी है. उसकी छोटी बहन नौवीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि उनकी दो अन्य सहेलियां सातवीं और आठवीं की छात्राएं हैं. चारों के परिवार एक-दूसरे के पड़ोस में रहते हैं. सभी के पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं.
बताते हैं कि चारों छात्राएं पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर हैं, लेकिन परिजन इसमें सहयोग नहीं करते. इसी बात से वे नाराज चल रही थीं. शुक्रवार को तीन छात्राएं नए सत्र के लिए बरला के ग्रामोदय स्कूल गई थीं. दोपहर में घर लौटने के बाद चारों ने आपस में बात कर घर छोड़ने की योजना बनाई . शाम को बीए की छात्रा अपनी छोटी बहन और दोनों सहेलियों को साथ लेकर घर से निकली. रास्ते में उसके चाचा मिले तो बताया कि वे बाजार में सामान खरीदने जा रही हैं.
उधर, जब युवती के माता-पिता धान की रोपाई कर शाम को घर लौटे तो चारपाई पर रखा एक पत्र मिला. पत्र पढ़ते ही परिवार में हड़कंप मच गया. उसमें लिखा था-'पापा हमें माफ कर देना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं, आप हमें पढ़ाई नहीं करने देते, हम कुछ बनकर ही घर लौटेंगे.' इसके बाद परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. आखिरकार मामला थाना बरला पहुंचा.
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सरिता सिंह ने तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दी. एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी बरला गर्वित सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जांच कराई. साथ ही छह विशेष टीमें गठित कर दो टीमों को पंजाब, जबकि अन्य टीमों को दिल्ली और हरियाणा रवाना किया गया. पूरे अभियान की मॉनिटरिंग स्वयं क्षेत्राधिकारी गर्वित सिंह ने की.
जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले. जिसके आधार पर पंजाब से दिल्ली जा रही ट्रेन की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने पानीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकवाकर चारों छात्राओं को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस सभी छात्राओं को अपने साथ लेकर बरला थाने पहुंची, जहां उनके परिजनों को बुलाकर मुलाकात कराई गई. फिलहाल चारों छात्राओं को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि वे पंजाब तक कैसे पहुंचीं और वहां जाने की उनकी पूरी योजना क्या थी?
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बीए की छात्रा चोरी छिपे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती थी और यूट्यूब देखती थी. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से किसी ने उन्हें प्रभावित तो नहीं किया.
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि बरला से चार नाबालिग लड़कियों के गायब होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया. तत्काल छह टीमों का गठन किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में लगातार कार्रवाई की गई. सीसीटीवी फुटेज, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की जांच के साथ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी पुलिस टीमें भेजी गईं. आखिरकार चारों छात्राओं को पानीपत रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया गया.
कहा कि ऐसे मामलों में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है . इसलिए किसी भी बच्चे या किशोरी के लापता होने पर परिजनों को बिना देरी किए तत्काल पुलिस को सूचना देनी चाहिए. इससे समय रहते सुरक्षित बरामदगी की संभावना काफी बढ़ जाती है.
गौरतलब है कि करीब 20 दिन पहले भी अतरौली थाना क्षेत्र से भी तीन लड़कियां लापता हो गई थीं. जिन्हें पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मथुरा से बरामद कर लिया था. उस मामले में भी छात्राएं शॉपिंग करने और बाहर काम करने के उद्देश्य से घर से निकली थीं. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने अभिभावकों और पुलिस दोनों की चिंता बढ़ा दी है. अब पुलिस बरला की चारों छात्राओं से विस्तृत पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.
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