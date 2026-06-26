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लातेहार में आसमानी कहर: दो अलग-अलग स्थानों में वज्रपात से युवती और 11 पशुओं की मौत

लातेहार: जिले में अलग-अलग स्थानों में वज्रपात की घटना में एक युवती और 11 पशुओं की मौत हो गई है. आश्चर्यजनक बात यह है कि बिना बारिश के ही वज्रपात की घटना हुई. जिसमें युवती की मौत हो गई. मृत युवती की पहचान बालूमाथ थाना क्षेत्र के पिण्डारकोम गांव निवासी सुकरी कुमारी के रूप में हुई है. वहीं जिले के मनिका थाना क्षेत्र में वज्रपात की घटना में तीन बैल और आठ बकरियों की मौत हो गई है.

दरअसल, बालूमाथ थाना क्षेत्र के पिण्डारकोम गांव की रहने वाली सुकरी कुमारी अपने घर से थोड़ी दूर पर स्थित खेत में से मिट्टी लाने गई थी. बताया जाता है कि अचानक मौसम थोड़ा खराब हुआ और आसमान में बादल छाने लगे. इसी बीच अचानक जोरदार आवाज के साथ वज्रपात हुई, जिसकी चपेट में आने से सुकरी कुमारी बुरी तरह झुलस गई और बेहोश हो गई. बताया गया कि घटनास्थल पर ही युवती की मौत हो गई थी, लेकिन घटना के बाद परिजन तत्काल युवती को लेकर बालूमाथ अस्पताल पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सक डॉक्टर दयानंद कुमार ने युवती को मृत घोषित कर दिया.

जानकारी देते चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दयानंद कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दयानंद कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही लड़की की मौत हो चुकी थी. इधर, लड़की की मौत के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मृतक लड़की यशोद यादव की पुत्री थी. वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी अमित कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है. थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला परिषद सदस्य प्रियंका कुमारी ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता देने की बात कही.

मनिका में वज्रपात से 11 पशुओं की मौत