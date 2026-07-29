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6 साल का इश्क और मंदिर में शादी, फिर दूल्हा फरार! इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही युवती

धनबाद: एक युवती ने अपने कथित पति और उसके परिवार पर प्रेम संबंध के नाम पर धोखा देने, शारीरिक शोषण करने, लाखों रुपये के जेवर और नकदी लेने और शादी के बाद साथ छोड़ देने का गंभीर आरोप लगाया है. युवती का कहना है कि मंदिर में सामाजिक रीति-रिवाज से विवाह होने के बावजूद उसे अपनाया नहीं गया. अब युवती न्याय के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगा रही है. साथ ही युवती ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्मदाह जैसा कठोर कदम उठाने को मजबूर होगी.

धनबाद निवासी युवती के मुताबिक झरिया वेस्ट कोईरीबांध निवासी विकास साव के साथ उसका करीब छह वर्षों से प्रेम संबंध था. आरोप है कि शादी का भरोसा देकर आरोपी और उसके परिजनों ने पिता के इलाज, वाहन मरम्मत और अन्य जरूरतों का हवाला देते हुए 15 से 20 लाख रुपये के जेवर और नकदी अपने पास रख लिए.

युवती का कहना है कि 25 मई को कोर्ट मैरिज की तारीख तय थी और दोनों कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन अंतिम समय में युवक बिना दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए वहां से चला गया. इसके बाद 16 जून की रात वह युवती के घर पहुंचा और अगले दिन मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में मंदिर में दोनों का विवाह कराया गया. युवती का दावा है कि मांग में सिंदूर भरने और मंगलसूत्र पहनाने के बाद आरोपी ने जल्द साथ ले जाने का भरोसा दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद संपर्क तोड़कर फरार हो गया.

युवती का आरोप है कि जब उसने धनसार थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करानी चाही तो अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. उसका यह भी दावा है कि आरोपी अब मामला वापस लेने का दबाव बना रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है. युवती ने धनबाद उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

इस संबंध में धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने बताया कि युवती की शिकायत पर 15 जून को दहेज प्रताड़ना से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है. थाना प्रभारी के अनुसार अब युवती उसी व्यक्ति के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराने की मांग कर रही है, जबकि पहले दर्ज मामले में कानूनी कार्रवाई अभी जारी है. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की जांच कानून के अनुसार की जाएगी.