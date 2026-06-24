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मेरठ : ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से युवती का 'अपहरण', CCTV फुटेज ने उलझाई गुत्थी!

सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी पुलिस, युवती के बारे में भी पता लगाया जा रहा.

प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र (प्रतीकात्मक चित्र)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 1:13 PM IST

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​मेरठ: दिल्ली रोड पर स्थित ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन के पास मंगलवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब काले रंग की स्कॉर्पियो सवार कुछ बदमाशों ने एक युवती को जबरन गाड़ी में खींच लिया. युवती के चीखने-चिल्लाने पर मौके पर मौजूद दो युवकों ने करीब 3 किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा किया, लेकिन आरोपी उन्हें टक्कर मारकर परतापुर की तरफ भागने में कामयाब रहे. पुलिस का कहना है कि मामला आपसी विवाद का है या अपहरण का है, अभी साफ नहीं हो सका है. फिलहाल हर एंगल से जांच की जा रही है.

​प्रत्यक्षदर्शियों और स्कॉर्पियो का पीछा करने वाले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोहित कपूर और उनके साथी एकांश गोयल ने बताया कि वे मंगलवार रात करीब 11:30 बजे ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे. ​जैसे ही वे ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी और उसमें सवार बदमाशों ने एक लड़की को जबरन घसीटकर अंदर डाल लिया. लड़की ज़ोर-ज़ोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी. रोहित और एकांश ने तुरंत अपनी स्कूटी से कार का पीछा शुरू कर दिया. पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने रफ्तार और बढ़ा दी और हड़बड़ी में स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी.

गेट खुला छोड़कर 3 KM तक दौड़ती रही स्कॉर्पियो

​रोहित कपूर के मुताबिक, टक्कर लगने से वे दोनों सड़क पर गिर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. वे तुरंत उठे और दोबारा स्कूटी से स्कॉर्पियो के पीछे लग गए. उन्होंने बताया कि बदमाश इतने खौफ में थे कि गाड़ी का गेट खुला हुआ था और लड़की लगातार अंदर से चिल्ला रही थी. हमने करीब 3 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया और इस दौरान मोबाइल से वीडियो भी बनाई, लेकिन रफ्तार बहुत तेज होने के कारण आरोपी रिठानी से आगे परतापुर की तरफ निकल गए. ​इसके बाद युवकों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इस वारदात की सूचना दी.

सीसीटीवी फुटेज ने उलझाई गुत्थी

​सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरी और परतापुर थाने की पुलिस तुरंत एक्टिव हुई. जब पुलिस ने ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तो कहानी में एक नया मोड़ सामने आया. फुटेज में देखा गया कि वारदात से कुछ देर पहले युवती उसी स्कॉर्पियो गाड़ी से नीचे उतरी थी और बाद में कार सवार युवक उसे दोबारा खींचकर गाड़ी के अंदर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

हर एंगल से जांच कर रही पुलिस

इस मामले में एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि ​"ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से एक युवती को कार सवार युवकों द्वारा ले जाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस तुरंत एक्शन में आई. ब्रह्मपुरी स्टेशन से लेकर परतापुर तक के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्कॉर्पियो सवारों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. सीसीटीवी फुटेज की शुरुआती जांच में युवती पहले उसी कार से उतरती हुई दिखी है और बाद में कार सवार उसे खींचकर ले जाते दिखे हैं. यह मामला शुद्ध रूप से अपहरण का है या फिर किसी आपसी विवाद या प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है, यह आरोपियों और युवती के पकड़े जाने के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगा. पुलिस हर एंगल से मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही गाड़ी को ट्रेस कर लिया जाएगा."

फिलहाल ​अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि अगवा की गई युवती कौन है और कहां की रहने वाली है, क्योंकि किसी भी स्थानीय परिवार ने अभी तक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है. ​पुलिस का दावा कर रही है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.

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