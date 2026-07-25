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पिस्टल दिखाकर अपहरण, 2 घंटे में छुड़ाई युवती, तीन आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों से एक अवैध पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस भी बरामद किए.

Accused in Khunkhuna police custody
खुनखुना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 25, 2026 at 5:47 PM IST

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कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले की खुनखुना थाना पुलिस ने पिस्टल दिखाकर युवती का अपहरण करने के तीन आरोपियों को घटना के महज दो घंटे में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने अपहृत युवती को सकुशल बरामद कर लिया. आरोपियों से एक अवैध पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए. थानाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में खुनखुना पुलिस ने यह कार्रवाई की.

ASP हिमांशु शर्मा ने बताया कि 24 जुलाई को खुनखुना पुलिस को सूचना मिली कि किशनपुरा में कुछ युवक घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट करते हुए युवती का पिस्टल दिखाकर अपहरण कर ले गए. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और आरोपियों का पीछा शुरू किया. पुलिस ने ग्राम पीड़वा के पास आरोपियों को घेर लिया. युवती को सकुशल छुड़ाया एवं तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों से एक अवैध पिस्टल एवं पांच जिंदा कारतूस बरामद किए. आरोपियों के खिलाफ खुनखुना थाने में अपहरण एवं आर्म्स एक्ट के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है.

एएसपी हिमांशु शर्मा बोले... (ETV Bharat Kuchaman City)

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एएसपी शर्मा के अनुसार, प्रभावी नाकाबंदी और लगातार प्रयासों के चलते मात्र दो घंटे में युवती को बरामद कर लिया. मामले की जांच जारी है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी गंभीर घटना में पुलिस की कोशिश रहती है कि त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित को सुरक्षित बचाया जाए. अपराधियों के खिलाफ सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

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YOUNG WOMAN RESCUED IN 2 HOURS
KIDNAPPING AT GUNPOINT
THREE ACCUSED ARRESTED
PISTOL AND 5 CARTRIDGES SEIZED
ATTEMPT TO KIDNAP WOMAN FOILED

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