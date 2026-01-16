ETV Bharat / state

इवेंट में काम का झांसा- फार्म हाउस में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म

खुखेर थाना उदयपुर ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: शहर के सुखेर थाने में एक युवती ने तीन युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. महाराष्ट्र की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे एक इवेंट में काम दिलाने के बहाने उदयपुर बुलाया और यहां पहुंचने के बाद उसे कई दिनों तक जबरन एक फार्महाउस में बंधक बनाकर रखा. पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में युवती ने बताया कि वह पेशे से इवेंट इंडस्ट्री से जुड़ी है. करीब एक महीने पहले उदयपुर निवासी करण नामक युवक ने उससे संपर्क कर कहा कि उसे शादी समारोह और अन्य आयोजनों में काम करने वाली युवती की जरूरत है. भरोसा दिलाकर उसे उदयपुर बुलाया गया. यहां आने पर उसे होटल या मैरिज गार्डन में ठहराने की बजाय शहर से दूर एक सुनसान इलाके के फार्महाउस में ले जाया गया. पढ़ें: उदयपुर में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार