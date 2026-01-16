ETV Bharat / state

इवेंट में काम का झांसा- फार्म हाउस में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म

इवेंट में काम करने के बहाने युवती को उदयपुर बुलाकर तीन युवकों ने दुष्कर्म किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

खुखेर थाना उदयपुर (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 16, 2026 at 12:57 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: शहर के सुखेर थाने में एक युवती ने तीन युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. महाराष्ट्र की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे एक इवेंट में काम दिलाने के बहाने उदयपुर बुलाया और यहां पहुंचने के बाद उसे कई दिनों तक जबरन एक फार्महाउस में बंधक बनाकर रखा.

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में युवती ने बताया कि वह पेशे से इवेंट इंडस्ट्री से जुड़ी है. करीब एक महीने पहले उदयपुर निवासी करण नामक युवक ने उससे संपर्क कर कहा कि उसे शादी समारोह और अन्य आयोजनों में काम करने वाली युवती की जरूरत है. भरोसा दिलाकर उसे उदयपुर बुलाया गया. यहां आने पर उसे होटल या मैरिज गार्डन में ठहराने की बजाय शहर से दूर एक सुनसान इलाके के फार्महाउस में ले जाया गया.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि शुरुआत में उसे बताया गया कि कुछ दिनों बाद काम शुरू होगा. इस दौरान उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई. धीरे-धीरे उस पर दबाव बनाया जाने लगा कि वह अनजान लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए. जब उसने इसका विरोध किया तो उसे कमरे में बंद कर दिया गया और डराया-धमकाया गया.

आरोप है कि घटना के दिन करण अपने दो साथियों हितेश और भूरा के साथ वहां पहुंचा. तीनों नशे की हालत में थे. उन्होंने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की. पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर करण ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाकी दोनों ने उसका साथ दिया. इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई. मौका मिलते ही युवती वहां से भाग निकली और सीधे पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

