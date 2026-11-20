ETV Bharat / state

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन से 20 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार, मोहन यादव ने यूथ को दिए सक्सेस टिप्स

ग्वालियर: ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान में यंग थिंकर्स फोरम का तीन दिवसीय आठवां सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ. इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर को देश का पहला टेलीकॉम सेक्टर मिलने जा रहा है. जहां 18 से 20 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा. इस कार्यक्रम में देश भर के 26 राज्यों के 300 से ज़्यादा चयनित छात्रों ने हिस्सा लिया. जिसके शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने भी शिरकत की. इस दौरान सीएम ने भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने और वेस्टर्न कल्चर से हटकर स्वदेशी संस्कृति को आगे ले जाने पर चर्चा की.

इस दौरान सीएम ने इन युवाओं को समझाया कि, "कैसे हमें अपनी भारतीय संस्कृति, परंपरा और सनातन धर्म को आगे लेकर जाना है, और कैसे पश्चिमी संस्कृति (वेस्टर्न कल्चर) से प्रभावित न होकर हम अपनी भारतीय संस्कृति को आगे ले जा सकते हैं?

ग्वालियर में आयोजित हुए यंग थिंकर्स कन्फ्लुएंस 2026 में देश भर से आए 300 चुने गए युवा के साथ तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. कार्यक्रम में युवाओं ने भारतवर्ष का पुनर्जागरण विषय पर भारतीय संस्कृति, ज्ञान, परंपरा इतिहास और समकालीन वैश्विक चुनातियौं को लेकर डिस्कशन हुआ. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. सीएम ने इन युवाओं से भारतीय संस्कृति और परंपराओं को लेकर व्याख्यान दिया.

मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने कहा, "यंग थिंकर्स का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है. 3 दिन के लिए आज प्रारंभ हुआ. वैसे भी ग्वालियर विचारों की धरती है. भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी पहली बार जहां एकात्म दर्शन पर अपना व्याख्यान दिया. ऐसी पवित्र धरती पर देश भर के 300 से ज्यादा विद्वानों का चयन करके यहाँ बुलाया गया है. वे युवा अपने अलग-अलग 20 प्रकार के विषयों को लेकर 3 दिन विचार-विमर्श करने वाले हैं."

सीएम मोहन यादव ने यंग थिंकर्स कन्फ्लुएंस का किया शुभारंभ (ETV Bharat)

ग्वालियर को व्यापार की राजधानी बनाने पर फोकस!

मीडिया से बातचीत के दौरान ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के द्वतीय चरण में मिली सौगात पर सीएम ने कहा कि, "मुझे इस बात की खुशी है कि बीते दिन ग्वालियर के लिए भोपाल से हमने टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण की शुरुआत की. ग्वालियर में आकार ले रहा टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन, टेलीकॉम सेक्टर का बड़ा केन्द्र बनने जा रहा है. ग्वालियर फिर से व्यापार की राजधानी बने इस दिशा में काम करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर में यह देश का पहला टेलीकॉम सेक्टर रहेगा. जिसमें भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी है."

'इस चरण से 20 हज़ार युवाओं को मिलेगा रोजगार'

सीएम ने रोजगार को लेकर कहा, "जब हम अपने इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़े, तो पहले चरण में ही सारे भूखंड आवंटित हो गए थे. इसका ही परिणाम रहा कि सेकंड चरण के लिए पुनः हमने 450 एकड़ भूमि ली है. यहां लगभग 18 से 20 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे और यहां की समृद्धि से प्रदेश और देश को लाभ मिलेगा. ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर, दूरसंचार की दृष्टि से यह बड़ा महत्व का एक प्रोजेक्ट रहने वाला है."