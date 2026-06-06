ETV Bharat / state

चंद्रसेल मठ के युवा संत की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, दूसरे संत को डिटेन कर पूछताछ कर रही पुलिस

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि घटना में संत देवानंद की धारदार हथियार से हत्या की गई है. मामले में मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने दूसरे साधु नंदनवन पर शक जताया है. आरोप है कि है कि नंदनवन देवानंद से ईर्ष्या रखते थे, इसीलिए यह घटनाक्रम उनकी ओर से किया जा सकता है. इसी के चलते साधु नंदनवन को पुलिस ने डिटेन कर थाने पर रखा है और उनसे पूछताछ की जा रही है. हालांकि, मामले में अज्ञात आरोपी मानते हुए अन्य एंगल पर भी जांच की जा रही है.

कोटा : शहर में चंद्रसेल मठ में एक युवा संत की निर्मम हत्या का मामला सामने सामने आया है. अज्ञात आरोपी ने प्राचीन और ऐतिहासिक चंद्रसेल महादेव मठ में शुक्रवार रात को संत के कक्ष में घुसकर, धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया. इसके चलते उनकी मौत हो गई है. इस पूरे मामले में दूसरे संत पर शक जताया जा रहा है. पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. घटना इसकी सूचना मिलने पर मंदिर ट्रस्ट के लोग भी पहुंच गए थे और पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया. बाद में एसपी तेजस्विनी गौतम, एडिशनल एसपी सुभाष चंद्र मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक पंचम रुद्र प्रकाश शर्मा, थानाधिकारी अनिल ट्रेलर सहित अन्य अधिकारी पहुंचे थे.

कोटा शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा का कहना है कि 16वीं शताब्दी का यह प्राचीन मठ है. यहां पर नागा बाबा का मठ है. यहां पर दो संत रहते थे, जबकि मौके पर पहुंचे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बिहार मुकुट नागर ने बताया कि दूसरे संत का कहना है कि हमला करने आए लोगों ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था. इसके बाद वारदात को अंजाम दिया है. फिर उन्होंने अपने मोबाइल से अन्य लोगों को फोन कर बुलाया है.

मौके से एकत्रित किए थे साक्ष्य : डीसीपी रुद्र प्रकाश शर्मा का कहना है कि इस मामले की सूचना के बाद आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन तब तक संत की मौत हो चुकी थी. इसके बाद शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया है. मौके पर एफएसएल, एमओबी व डॉग स्क्वायड बुलाए गए. मौके से साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. संत देवानंद पर पीठ की तरफ धारदार हथियार से हमला किया गया है. इस कारण कंधे और पीठ पर कई घाव हैं. संभवतः यह एक व्यक्ति का काम नहीं है. फिलहाल स्पष्ट कारण प्रारंभिक तौर पर सामने नहीं आया है. मामले में अनुसंधान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. जांच पड़ताल की जा रही है.

पढे़ं. राजस्थान में संत की हत्या पर गरमाई सियासत, बीजेपी बोली- कांग्रेस राज में न साधु, न नारी और न बच्चे, सिर्फ अपराधी सुरक्षित

युवा संत थे देवानंद, भक्ति में रहते थे लीन : चंद्रसेल महादेव मठ मेला समिति के संयोजक दीनदयाल का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद 11:30 बजे वो भी मंदिर पर पहुंच गए थे. घटना की सूचना मिलने के बाद चंद्रसेल गांव और आसपास के बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए थे. अचानक हुए इस घटनाक्रम से ग्रामीण भी सन्न रह गए हैं. घटना के बाद जिस कक्ष में संत देवानंद सो रहे थे, वहां और कक्ष के बाहर काफी खून बिखरा हुआ था. संत देवानंद युवा थे और कई जगह पर वह प्रवास करते थे. बीते कुछ दिनों से वे यहां पर रुके हुए थे. उन्हें सत्संग का काफी शौक था और वह भजन काफी अच्छे गाते थे, इसीलिए वह आए दिन कहीं न कहीं कार्यक्रमों में व्यस्त रहते थे. यह घटनाक्रम कैसे हुआ है, इस संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. पुलिस ही पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी.