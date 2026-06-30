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प्रयागराज के युवा धावक बजरंग पांडेय का काॅमनवेल्थ गेम्स में चयन; बोले- "मेरा सपना है कि भारत की झोली में उसेन बोल्ट का रिकाॅर्ड रखूं"

"खेल की शुरुआत में एनसीसी (NCC) ज्वाइन की" : युवा धावक बजरंग पाण्डेय ने बताया कि "उन्होंने 13 साल की उम्र से स्पोर्ट्स में कदम रखा था. उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनका सपना खेल में करियर बनाने का था. खेल की शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले एनसीसी (NCC) ज्वाइन की. उन्होंने बताया कि एनसीसी से पहले ही स्कूल और जोनल लेवल जैसे खेलों में हिस्सा लेने लगे थे. धीरे-धीरे प्रदर्शन बेहतर होता गया और वह मंडल, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट और उसके बाद नेशनल जूनियर व जूनियर नेशनल खेलने लगे."

"शुरुआत में कई दिक्कतों का करना पड़ा सामना" : उन्होंने कहा कि "उनका सपना है कि वह 100 मीटर रेस में सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट का 9.58 सेकेंड का विश्व रिकॉर्ड तोड़ें और एक नया इतिहास रचें. उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर उनका चयन आगे के स्तरों पर होता गया और आज उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है."

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मेजा क्षेत्र का एक होनहार खिलाड़ी (21) इन दिनों देश-दुनिया में अपनी चमक बिखेर रहा है. इस युवा धावक का नाम बजरंग पाण्डेय है, जिन्होंने अपनी खेल प्रतिभा के दम पर न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में इस युवा धावक का चयन 100 मीटर रेस में हुआ है. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि "मेरा सपना है कि भारत की झोली में उसेन बोल्ट का रिकाॅर्ड रखूं".

"प्रतियोगिता में 6 देशों ने लिया हिस्सा" : उन्होंने बताया कि "साल 2023 में उन्हें फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन में भाग लेने का मौका मिला. इस प्रतियोगिता में कुल 6 देशों ने हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल (स्वर्ण पदक) जीता. फ्रांस में मिली इस जीत से उनका हौसला और बढ़ गया. उन्होंने बताया कि उन्हें यह प्रेरणा मिली कि एक दिन भारत के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाना है."

"50 देशों के एथलीट्स ने लिया था हिस्सा" : उन्होंने बताया कि "इसके बाद साल 2024 में उनका चयन साउथ कोरिया के गैंगवॉन में आयोजित यूथ ओलंपिक्स के लिए हुआ. इस बड़े वैश्विक मंच पर लगभग 50 देशों के एथलीट्स ने हिस्सा लिया था. फाइनल मुकाबले में 10 देश पहुंचे, जिनमें अमेरिका (USA), कनाडा और चीन जैसी शीर्ष टीमें शामिल थीं. इन सबको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने फाइनल में स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक सफलता के बाद इंडियन आर्मी में नौकरी मिली."



"उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य" : उन्होंने बताया कि "अब उनका अगला लक्ष्य कॉमनवेल्थ गेम्स है, जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक खेला जाएगा. उन्होंने बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि वह भारत की झोली में गोल्ड मेडल डालें. उन्होंने बताया कि शुरू से ही एक ही लक्ष्य और सपना है. मुझे उसेन बोल्ट का 9.58 सेकेंड का विश्व रिकॉर्ड तोड़ना है. उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि 100 मीटर रेस में धावकों का कोई खास करियर नहीं होता, मैं उन सभी को गलत साबित करना चाहता हूं और देश के लिए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं."

उन्होंने बताया कि "वह एक बहुत ही साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं. उन्होंने बताया कि उनके घर में आज तक सभी लोग प्राइवेट नौकरियों में ही हैं. कोई भी सरकारी सेवा में नहीं था. शुरुआत में परिवार को ओलंपिक या इन खेलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनका पूरा सपोर्ट रहता था. उन्होंने कहा कि कई बार मन में खेल छोड़ने का भी विचार आया, लेकिन देश के लिए खेलने के जज्बे ने मुझे रोके रखा. उन्होंने दावा किया कि नेशनल लेवल तक का सफर उन्होंने बिना किसी बड़ी सुविधा के सिर्फ अपने आत्म-प्रशिक्षण और मेहनत के दम पर तय किया है. नेशनल में मेडल जीतने के बाद ही मुझे आगे की सुविधाएं मिलनी शुरू हुईं."



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