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World Mental Health Day 2026: मोबाइल की लत, रिश्तों में तनाव और एंजायटी से जूझ रहे युवाओं को लेनी चाहिए डॉक्टरों की सलाह

इन चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है. इसका मकसद मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समस्याओं पर खुलकर बातचीत करना और जरूरतमंद लोगों को समय पर उपचार तथा परामर्श उपलब्ध कराने के महत्व को समझाना है.

इस मौके पर ईटीवी भारत की टीम ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत की और जाना की मौजूदा दौर में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं किस तरह से सामने आ रहीं हैं, युवा किस तरह से इस बीमारी की शिकार हो रहे हैं. इनके बढ़ने के पीछे क्या कारण हैं और इनसे बचाव के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए.



तकनीक के दौर में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां:

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. अंशुम दुबे ने बताया कि आज उनके पास मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के मामले सामने आ रहे हैं. इनमें रिश्तों में तनाव, नशे की समस्या, एंजायटी, डिप्रेशन और बच्चों से संबंधित मानसिक परेशानियां शामिल हैं. उन्होंने कहा कि तकनीक और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ मोबाइल फोन तथा गेमिंग की लत भी एक बड़ी चुनौती बन रही है.

डॉ. दुबे के मुताबिक, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए सबसे पहले मरीज की विस्तृत केस हिस्ट्री लेना और उसका मानसिक आकलन करना जरूरी होता है. इसके बाद उसकी परिस्थितियों, व्यवहार और परेशानी के कारणों को समझते हुए उपचार की दिशा तय की जाती है. हर व्यक्ति की समस्या अलग होती है, इसलिए सभी के लिए एक जैसा उपचार प्रभावी नहीं हो सकता.

उन्होंने बताया कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) यानी जुनूनी-बाध्यकारी विकार के भी अलग-अलग प्रकार देखने को मिलते हैं. इस समस्या से प्रभावित व्यक्ति के मन में बार-बार अनचाहे विचार आ सकते हैं. या वह किसी काम को बार-बार करने के लिए मजबूर हो सकता है. ऐसे मामलों में समस्या के अनुसार उपचार की जरूरत होती है.



मोबाइल और गेमिंग की लत मानसिक स्वास्थ्य के कारण:

डॉ. अंशुम दुबे ने कहा कि आज के समय में मोबाइल फोन और गेमिंग की लत के साथ रिश्तों में अस्थिरता, आपसी भरोसे की कमी और भावनात्मक परेशानियां भी सामने आ रही हैं. सोशल मीडिया पर लगातार समय बिताना, दूसरों से अपनी तुलना करना और डिजिटल दुनिया में अत्यधिक व्यस्त रहना मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है.



उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में काउंसलिंग और थेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मरीज को समान संख्या में थेरेपी सेशन की जरूरत होगी. कुछ मामलों में कई सत्रों तक परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है, जबकि अन्य मामलों में उपचार की अवधि अलग हो सकती है. मरीज की स्थिति के अनुसार, डॉक्टर तय करते हैं कि उसे किस तरह की मदद की जरूरत है.



डॉ. दुबे के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का समाधान केवल दवाओं तक सीमित नहीं है. कई परिस्थितियों में व्यक्ति की सोच, व्यवहार, भावनात्मक स्थिति और जीवनशैली को समझना भी जरूरी होता है. ऐसे में विशेषज्ञ की सलाह से काउंसलिंग और थेरेपी के माध्यम से समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है.



उन्होंने यह भी कहा कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए. यदि किसी व्यक्ति में लंबे समय तक तनाव, बेचैनी, उदासी या व्यवहार में बदलाव दिखाई दे रहा है और इससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है, तो उसे पेशेवर मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए.



बच्चों में मोबाइल की लत रोकने के लिए माता-पिता को करना होगा प्रयास:

डॉ. अंशुम दुबे ने बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम पर चिंता जताते हुए कहा कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल उनकी दिनचर्या और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है. लगातार रील देखने, ऑनलाइन गेम खेलने और स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से पढ़ाई, नींद, शारीरिक गतिविधियों और पारिवारिक संवाद पर असर पड़ सकता है.



उन्होंने माता-पिता को सलाह दी कि बच्चों की मोबाइल इस्तेमाल करने की आदतों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले उन्हें खुद उदाहरण पेश करना होगा. यदि माता-पिता स्वयं लगातार मोबाइल पर व्यस्त रहेंगे, तो बच्चों को स्क्रीन टाइम सीमित रखने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो सकता है.



डॉ. दुबे ने कहा कि परिवार में मोबाइल इस्तेमाल करने के स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए. बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि मोबाइल का इस्तेमाल कब, क्यों और कितनी देर तक करना है. पढ़ाई, भोजन और सोने के समय मोबाइल से दूरी बनाए रखने के साथ बच्चों को खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.



उन्होंने कहा कि कई बार लोगों को यह भी पता नहीं होता कि वे मोबाइल पर क्या देखने के लिए फोन उठा रहे हैं. एक वीडियो देखने के इरादे से शुरू हुआ इस्तेमाल घंटों तक जारी रहता है. धीरे-धीरे यह आदत दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है और कुछ लोगों में तनाव तथा दूसरी परेशानियों को बढ़ा सकती है. ऐसे में समय रहते स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना जरूरी है.



कैसे पहचानें कि मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है?

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. कामाक्षी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह समझना जरूरी है कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है और वह रोजमर्रा की परिस्थितियों का सामना किस तरह से कर रहा है.



उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति अपने दैनिक कार्य ठीक से कर पा रहा है, सामान्य गतिविधियों में रुचि ले रहा है और तनावपूर्ण परिस्थितियों को संभालने में सक्षम है, तो यह उसकी मानसिक स्थिति के बेहतर होने के संकेत हो सकते हैं. हालांकि, केवल इन संकेतों के आधार पर किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता.



डॉ. कामाक्षी के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति को लगातार चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, वह तनाव में रहता है, छोटी-छोटी बातों से परेशान हो जाता है या उसकी रुचि रोजमर्रा की गतिविधियों में कम होने लगती है, तो इन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए. यदि ऐसी परेशानियां लंबे समय तक बनी रहती हैं और कामकाज, पढ़ाई, नींद या रिश्तों को प्रभावित करने लगती हैं, तो मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए.