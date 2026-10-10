World Mental Health Day 2026: मोबाइल की लत, रिश्तों में तनाव और एंजायटी से जूझ रहे युवाओं को लेनी चाहिए डॉक्टरों की सलाह
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2026 से संबंधित इरफान के संपादन में खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 2:39 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 2:50 PM IST
लखनऊ: आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी, तकनीक पर बढ़ती निर्भरता और बदलती सामाजिक परिस्थितियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर चुनौती बना हुआ है. खासतौर पर युवा और बच्चों में मोबाइल फोन की लत, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, रिश्तों में दूरी, एंजायटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का कारण बन रहा है.
मानसिक परेशानियों का असर अब केवल व्यक्ति की निजी जिंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पारिवारिक संबंधों, सामाजिक व्यवहार और काम करने की क्षमता पर भी पड़ रहा है. कई मामलों में मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति की दिनचर्या और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होने लगती है.
इन चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है. इसका मकसद मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समस्याओं पर खुलकर बातचीत करना और जरूरतमंद लोगों को समय पर उपचार तथा परामर्श उपलब्ध कराने के महत्व को समझाना है.
इस मौके पर ईटीवी भारत की टीम ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत की और जाना की मौजूदा दौर में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं किस तरह से सामने आ रहीं हैं, युवा किस तरह से इस बीमारी की शिकार हो रहे हैं. इनके बढ़ने के पीछे क्या कारण हैं और इनसे बचाव के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए.
तकनीक के दौर में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां:
मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. अंशुम दुबे ने बताया कि आज उनके पास मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के मामले सामने आ रहे हैं. इनमें रिश्तों में तनाव, नशे की समस्या, एंजायटी, डिप्रेशन और बच्चों से संबंधित मानसिक परेशानियां शामिल हैं. उन्होंने कहा कि तकनीक और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ मोबाइल फोन तथा गेमिंग की लत भी एक बड़ी चुनौती बन रही है.
डॉ. दुबे के मुताबिक, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए सबसे पहले मरीज की विस्तृत केस हिस्ट्री लेना और उसका मानसिक आकलन करना जरूरी होता है. इसके बाद उसकी परिस्थितियों, व्यवहार और परेशानी के कारणों को समझते हुए उपचार की दिशा तय की जाती है. हर व्यक्ति की समस्या अलग होती है, इसलिए सभी के लिए एक जैसा उपचार प्रभावी नहीं हो सकता.
उन्होंने बताया कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) यानी जुनूनी-बाध्यकारी विकार के भी अलग-अलग प्रकार देखने को मिलते हैं. इस समस्या से प्रभावित व्यक्ति के मन में बार-बार अनचाहे विचार आ सकते हैं. या वह किसी काम को बार-बार करने के लिए मजबूर हो सकता है. ऐसे मामलों में समस्या के अनुसार उपचार की जरूरत होती है.
मोबाइल और गेमिंग की लत मानसिक स्वास्थ्य के कारण:
डॉ. अंशुम दुबे ने कहा कि आज के समय में मोबाइल फोन और गेमिंग की लत के साथ रिश्तों में अस्थिरता, आपसी भरोसे की कमी और भावनात्मक परेशानियां भी सामने आ रही हैं. सोशल मीडिया पर लगातार समय बिताना, दूसरों से अपनी तुलना करना और डिजिटल दुनिया में अत्यधिक व्यस्त रहना मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है.
उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में काउंसलिंग और थेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मरीज को समान संख्या में थेरेपी सेशन की जरूरत होगी. कुछ मामलों में कई सत्रों तक परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है, जबकि अन्य मामलों में उपचार की अवधि अलग हो सकती है. मरीज की स्थिति के अनुसार, डॉक्टर तय करते हैं कि उसे किस तरह की मदद की जरूरत है.
डॉ. दुबे के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का समाधान केवल दवाओं तक सीमित नहीं है. कई परिस्थितियों में व्यक्ति की सोच, व्यवहार, भावनात्मक स्थिति और जीवनशैली को समझना भी जरूरी होता है. ऐसे में विशेषज्ञ की सलाह से काउंसलिंग और थेरेपी के माध्यम से समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है.
उन्होंने यह भी कहा कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए. यदि किसी व्यक्ति में लंबे समय तक तनाव, बेचैनी, उदासी या व्यवहार में बदलाव दिखाई दे रहा है और इससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है, तो उसे पेशेवर मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए.
बच्चों में मोबाइल की लत रोकने के लिए माता-पिता को करना होगा प्रयास:
डॉ. अंशुम दुबे ने बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम पर चिंता जताते हुए कहा कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल उनकी दिनचर्या और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है. लगातार रील देखने, ऑनलाइन गेम खेलने और स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से पढ़ाई, नींद, शारीरिक गतिविधियों और पारिवारिक संवाद पर असर पड़ सकता है.
उन्होंने माता-पिता को सलाह दी कि बच्चों की मोबाइल इस्तेमाल करने की आदतों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले उन्हें खुद उदाहरण पेश करना होगा. यदि माता-पिता स्वयं लगातार मोबाइल पर व्यस्त रहेंगे, तो बच्चों को स्क्रीन टाइम सीमित रखने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो सकता है.
डॉ. दुबे ने कहा कि परिवार में मोबाइल इस्तेमाल करने के स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए. बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि मोबाइल का इस्तेमाल कब, क्यों और कितनी देर तक करना है. पढ़ाई, भोजन और सोने के समय मोबाइल से दूरी बनाए रखने के साथ बच्चों को खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि कई बार लोगों को यह भी पता नहीं होता कि वे मोबाइल पर क्या देखने के लिए फोन उठा रहे हैं. एक वीडियो देखने के इरादे से शुरू हुआ इस्तेमाल घंटों तक जारी रहता है. धीरे-धीरे यह आदत दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है और कुछ लोगों में तनाव तथा दूसरी परेशानियों को बढ़ा सकती है. ऐसे में समय रहते स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना जरूरी है.
कैसे पहचानें कि मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है?
मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. कामाक्षी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह समझना जरूरी है कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है और वह रोजमर्रा की परिस्थितियों का सामना किस तरह से कर रहा है.
उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति अपने दैनिक कार्य ठीक से कर पा रहा है, सामान्य गतिविधियों में रुचि ले रहा है और तनावपूर्ण परिस्थितियों को संभालने में सक्षम है, तो यह उसकी मानसिक स्थिति के बेहतर होने के संकेत हो सकते हैं. हालांकि, केवल इन संकेतों के आधार पर किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता.
डॉ. कामाक्षी के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति को लगातार चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, वह तनाव में रहता है, छोटी-छोटी बातों से परेशान हो जाता है या उसकी रुचि रोजमर्रा की गतिविधियों में कम होने लगती है, तो इन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए. यदि ऐसी परेशानियां लंबे समय तक बनी रहती हैं और कामकाज, पढ़ाई, नींद या रिश्तों को प्रभावित करने लगती हैं, तो मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में तनावपूर्ण परिस्थितियां आती हैं. जरूरी यह है कि वह उनसे निपटने के लिए कितनी प्रभावी रणनीति अपनाता है. यदि कोई व्यक्ति अपनी परेशानियों को संभाल पा रहा है, तो वह सामान्य जीवन जारी रख सकता है. लेकिन जब तनाव उसकी क्षमता से बाहर होने लगे और वह खुद स्थिति को नियंत्रित न कर पाए, तो मदद लेना जरूरी हो जाता है.
डॉ. कामाक्षी ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को यह समझना होगा कि मानसिक परेशानी होने पर विशेषज्ञ की मदद लेना कमजोरी नहीं है. समय पर परामर्श लेने से व्यक्ति अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकता है और उचित उपचार की दिशा में आगे बढ़ सकता है.
मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज की सोच बदलने की जरूरत:
विशेषज्ञों के मुताबिक, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जागरूकता, समय पर पहचान, परिवार का सहयोग और जरूरत पड़ने पर पेशेवर उपचार बेहद महत्वपूर्ण हैं. कई बार लोग सामाजिक दबाव या दूसरों की प्रतिक्रिया के डर से अपनी परेशानी साझा नहीं कर पाते.
मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बनी यह झिझक उन्हें मदद लेने से रोक सकती है:
ऐसे में परिवार, शिक्षण संस्थानों और समाज की जिम्मेदारी है कि वे मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे लोगों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाएं. बच्चों और युवाओं से नियमित बातचीत करना, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनना और उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देना महत्वपूर्ण है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य का अभिन्न हिस्सा है. इसका संबंध केवल मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति, तनाव से निपटने की क्षमता, निर्णय लेने और दैनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाने की योग्यता से भी है.
विश्व स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंता के बीच भारत में भी जागरूकता, उपचार और परामर्श सेवाओं तक पहुंच को मजबूत करना जरूरी है. हालांकि, देश में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित लोगों का सटीक अनुपात बताने के लिए विश्वसनीय और प्रतिनिधिक आंकड़ों पर निर्भर रहना चाहिए.
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