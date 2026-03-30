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दुमका में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप

दुमकाः नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. आक्रोशित लोगों ने दुर्गा स्थान चौक के समीप दुमका-पाकुड़ मार्ग को काफी देर तक जाम कर दिया.

क्या है पूरा मामला

दुमका नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक के पास बांस लदे एक वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था. पुलिस के द्वारा उसे फूलों झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक का नाम राहुल दास बताया जा रहा है, जो ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाली कंपनी में कूरियर ब्वाय का काम करता था. शहर के गांधी नगर मोहल्ले के रहने वाले राहुल की हाल ही में शादी हुई थी और पत्नी गर्भवती है.

मृतक के भाई और स्थानीय नागरिक का बयान (Etv Bharat)

परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

मौत की सूचना जैसे ही परिजनों को हुई, वे फौरन अस्पताल पहुंचे वहां उन्हें पता चला कि पुलिस ने जब राहुल को अस्पताल पहुंचाया था उस समय वह जीवित था मगर बाद में उसकी मृत्यु हो गई. परिजनों का कहना है कि पहली लापरवाही पुलिस की है जिन्होंने राहुल को अस्पताल तो लाया पर बिना इलाज किए हुए वहां से निकल गए और दूसरी लापरवाही अस्पताल की है जिन्होंने इलाज में गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका परिणाम हुआ कि राहुल की मौत हो गई.

गुस्साए लोगों ने मार्ग किया जाम