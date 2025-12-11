ETV Bharat / state

कार से जानलेवा स्टंट करने वाले युवकों की हुई पहचान, पुलिस ने काटा 31 हजार 900 का चालान

युवकों ने कार से स्टंट करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था.

पुलिस ने काटा 31 हजार 900 का चालान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 8:23 PM IST

दुर्ग: भिलाई की सड़कों पर चलती कार के बाहर खड़े होकर फिल्मी गानों पर स्टंट करने वाले युवकों को यातायात पुलिस ने पकड़ लिया है. दरअसल, भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू, सेक्टर सिक्स के पास स्टंटबाज़ी करते हुए कुछ युवकों का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में कुछ युवा लगातार चलती गाड़ी से शरीर का हिस्सा बाहर निकालकर वीडियो पोज दे रहे थे. स्टंट के दौरान युवकों की जान को भी खतरा हो सकता था. साथ ही दूसरे लोगों की जान भी मुश्किल में फंस सकती थी. बावजूद इसके युवकों ने स्टंट कर उसका वीडियो बनाया.

स्टंट करना पड़ा भारी, कट गया भारी भरकम चालान

पुलिस का कहना कि जो वीडियो वायरल हुआ उसके आधार पर हमने मामले को संज्ञान में लिया. वीडियो फुटेज और गाड़ी नंबर के हिसाब से हमने कार के मालिक का पता लगाया. जांच में पता चला कि कार मलिक पीयूष दीक्षित, रुशाद एलेन और दिशान अग्रवाल हैं. पुलिस ने तीनों पर कुल 31900 रुपये का भारी-भरकम चालान लगाया.

ट्रैफिक पुलिस का बयान

एएसआई यातायात विभाग सुशील पांडेय ने कहा, 9 दिसंबर को सोशल मीडिया और कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को वीडियो मिला. वीडियो में तीनों वाहन चालक अपनी कार की खिड़कियों से बाहर झुककर तेज रफ्तार में स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे न सिर्फ उनकी जान जोखिम में थी, बल्कि राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई. वीडियो सामने आते ही ट्रैफिक पुलिस ने बिना देरी किए जांच शुरू की और करीब 24 घंटे के अंदर तीनों वाहनों को चिन्हांकित कर जब्त कर लिया.

कुल तीन गाड़ियों पर हुई चालानी कार्रवाई


पहले वाहन का नंबर CG 07 BU 4370 है. इस वाहन के मालिक का नाम पीयूष दीक्षित है. पुलिस ने इसके खिलाफ धारा 66/192, 184, 179, 130(3) तथा परमिट उल्लंघन, तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन और दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर कुल 7,800 रुपए का चालान काटा है.

दूसरा वाहन का नंबर CG 07 BU 0775 है. इस कार के मालिक का नाम रुशाद एलेन है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 66/192, 184, 179, 130(3), परमिट उल्लंघन, लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन सहित दस्तावेज न रखने पर 13,800 रुपए का चालान किया.

तीसरा वाहन का नंबर CG 04 LW 6629 है. वाहन स्वामी दिशान अग्रवाल के खिलाफ गंभीर उल्लंघन पाए गए. बिना लाइसेंस वाहन चलाना, बिना नंबर प्लेट, बिना बीमा, लापरवाहीपूर्वक ड्राइविंग और अवैध सायरन का उपयोग। इन सभी के लिए धारा 146/196, 184, 100, 3/181, 190(2)(c) के तहत कुल 10,300 रुपए का चालान काटा गया.

पूर्व में भी मिली थी शिकायत

10 दिसंबर को एक अन्य वीडियो की भी शिकायत ट्रैफिक पुलिस को मिली थी. जिसमें सेंट्रल एवेन्यू रोड पर बिना नंबर प्लेट वाली कार को अवैध रूप से सायरन बजाते हुए देखा गया. यह वाहन न केवल तेज रफ्तार में था बल्कि आम लोगों के लिए खतरा बन सकता था. शिकायत मिलते ही ट्रैफिक पुलिस की टीम सक्रिय हुई और मात्र 24 घंटे में वाहन को पकड़कर 11 दिसंबर को यातायात मुख्यालय लाया गया।.

