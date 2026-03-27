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युवती की पीठ पर युवकों ने घोंपा चाकू, चाकूबाजी के बाद बाइक से हुए फरार, पुलिस तलाश में जुटी

कोरबा : सीएसईबी चौक में सुबह 11 बजे के करीब चाकूबाजी की वारदात हुई. पॉश इलाके में शुक्रवार की सुबह लगभग दो अज्ञात हमलावरों ने पैदल चल रही युवती के पीठ में चाकू घोंप दिया.वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. जिस युवती पर चाकू से हमला हुआ वो प्राइवेट जॉब करती है और पैदल ड्यूटी जाने के लिए निकली थी.

पीठ में धंस गया था चाकू

युवती की पीठ में चाकू काफी अंदर तक धंस गया था.जिसके कारण वो दर्द से कराह रही थी. हमले के बाद उसने अपने दोस्त को फोन किया. दोस्त ने मौके पर पहुंचकर युवती को पहले पुलिस चौकी पहुंचाया.इसके बाद पुलिस ने युवती को मेडिकल कॉलेज भेज दिया. जहां युवती का इलाज जारी है. दर्द ज्यादा होने के कारण पुलिस ने फिलहाल युवती का बयान दर्ज नहीं किया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है.







युवती ने फोन पर बताया कि घटना हुई



युवती के मित्र के सतीश ने उसे अस्पताल पहुंचाया. सतीश ने बताया कि सीएसईबी चौक से पंप हाउस के बीच रास्ते में हमला हुआ है. मैं पास में ही काम करता हूं, इसलिए दोस्त होने के नाते युवती ने मुझे फोन किया. उसने बताया कि किसी ने हमला कर दिया है. मैं जैसे ही मौके पर पहुंचा वह रास्ते पर ही मौजूद थी और काफी जोर-जोर से रो रही थी. चाकू पीठ में घुसा हुआ था. उसे काफी दर्द हो रहा था. इसी हालत में मैं उसे लेकर पहले सीएसईबी चौकी पहुंचा. जहां से फिर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऑटो में बैठाकर ले आया.