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पलामू के मनातू में रोजगार मेले में हुई युवाओं पर नौकरी की बारिश! बेरोजगारों के खिले चेहरे

रोजगार मेले में पहुंच सैकड़ों युवक युवती ( Etv Bharat )

पलामू जिला प्रशासन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा यह रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 15 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया.

रोजगार मेला में युवाओं को मिली नौकरी (Etv Bharat)

मनातू में पहली बार हुआ रोजगार मेला का आयोजन

मनातू में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं ने नौकरी हासिल की है. मनातू में इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है. जिसके माध्यम से युवाओं को सीधे तौर पर नौकरी मिली है. दरअसल, मनातू का इलाका नक्सल हिंसा और अफीम की खेती के लिए चर्चित रहा है. यह इलाका मानव तस्करी के लिए भी जाना जाता रहा है.

अफीम की खेती के लिए बदनाम रहा है मनातू

इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और पलामू जिला प्रशासन ने योजना तैयार की, ताकि इलाके के युवाओं को रोजगार मिल सके. अफीम की खेती से प्रभावित वाले कई गांव के ग्रामीण अपने बच्चों को लेकर रोजगार मेला में पहुंचे. जहां अधिकतर बच्चों को दक्षिण भारत की कंपनियों में नौकरी मिली है. इलाके के युवाओं ने मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है. प्रशिक्षु आईएएस ऋत्विक मेहता ने 5 बच्चों को ऑन स्पॉट ऑफर लेटर दिया, जबकि कई बच्चों को ऑफर लेटर देने की प्रक्रिया जारी रही.