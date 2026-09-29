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पलामू के मनातू में रोजगार मेले में हुई युवाओं पर नौकरी की बारिश! बेरोजगारों के खिले चेहरे

पलामू के मनातू में रोजगार मेले में 700 युवाओं को नौकरी मिली है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

employment fair In Palamu
रोजगार मेले में पहुंच सैकड़ों युवक युवती (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 7:00 PM IST

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पलामू: अफीम की खेती से प्रभावित इलाके में रहने वाले 700 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार मिला है. नौकरी लेने वाले कई ऐसे युवा हैं, जिनके परिवार के लोग अफीम की खेती से जुड़े हुआ करते थे. दरअसल, पलामू के मनातू के इलाके में मंगलवार को रोजगार मेला का आयोजन किया गया.

पलामू जिला प्रशासन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा यह रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 15 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया.

रोजगार मेला में युवाओं को मिली नौकरी (Etv Bharat)

मनातू में पहली बार हुआ रोजगार मेला का आयोजन

मनातू में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं ने नौकरी हासिल की है. मनातू में इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है. जिसके माध्यम से युवाओं को सीधे तौर पर नौकरी मिली है. दरअसल, मनातू का इलाका नक्सल हिंसा और अफीम की खेती के लिए चर्चित रहा है. यह इलाका मानव तस्करी के लिए भी जाना जाता रहा है.

अफीम की खेती के लिए बदनाम रहा है मनातू

इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और पलामू जिला प्रशासन ने योजना तैयार की, ताकि इलाके के युवाओं को रोजगार मिल सके. अफीम की खेती से प्रभावित वाले कई गांव के ग्रामीण अपने बच्चों को लेकर रोजगार मेला में पहुंचे. जहां अधिकतर बच्चों को दक्षिण भारत की कंपनियों में नौकरी मिली है. इलाके के युवाओं ने मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है. प्रशिक्षु आईएएस ऋत्विक मेहता ने 5 बच्चों को ऑन स्पॉट ऑफर लेटर दिया, जबकि कई बच्चों को ऑफर लेटर देने की प्रक्रिया जारी रही.

EMPLOYMENT FAIR IN PALAMU
पलामू के मनातू में आयोजित रोजगार मेला (Etv Bharat)

स्थानीय युवाओं ने पहल का किया स्वागत

मनातू की रहने वाले बबीता कुमारी ने बताया कि उनका इलाका जंगल और पहाड़ों से घिरा है और कई चीजों के लिए चर्चित रहा है. यह अच्छी बात है कि रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर पहल हुई है, जबकि तिलो गांव के निवासी रंजीत कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन की पहल अच्छी है, युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं सरकार को और पहल करते हुए स्थानीय स्तर पर भी रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए.

EMPLOYMENT FAIR IN PALAMU
प्रशिक्षु आईएएस ऋत्विक मेहता ने युवती को दिया ऑफर लेटर (Etv Bharat)

युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कई योजनाएं तैयार

बता दें कि पलामू जिले में मनातू का इलाका अफीम की खेती एवं कई गतिविधि के लिए चर्चित रहा है. इलाके के युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कई योजनाएं तैयार की गई है. इस मेले में 700 युवाओं को रोजगार मिला है, साथ ही कईयों को नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है.

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