श्रीगंगानगर: खड़ी कार में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

श्रीगंगानगर: शहर के सेक्टर-17 क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब हनुमानगढ़–श्रीगंगानगर स्टेट हाईवे पर लावारिस हालत में खड़ी एक कार में युवक का शव मिला. राहगीरों और आसपास के लोगों ने जब कार में शव देखा, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया. पुलिस ने कार की खिड़की खोलकर शव को बाहर निकाला.

थानाधिकारी सुभाषचंद्र ने बताया कि मृतक की पहचान हनुमानगढ़ निवासी पालाराम (22) के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में शव की स्थिति संदिग्ध पाई गई. युवक की हत्या की आशंका है. हालांकि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. मृतक के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है. सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.