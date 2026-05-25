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मनरेगा जाने का कहकर निकला युवक, अगले दिन रास्ते में मिली लाश, गला दबाकर हत्या की आशंका

केकड़ी: भिनाय थाना क्षेत्र के बड़गांव में मनरेगा में काम करने की बात कहकर घर से निकले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक का शव ब्यावर-केकड़ी रोड के पास बीड़ के रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल सहित बरामद हुआ. मृतक के शरीर पर चोटों के गंभीर निशान मिले हैं. परिजनों ने भिनाय थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर गांव के ही तीन लोगों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है.

भिनाय थानाधिकारी ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि बड़गांव सूरखण्ड निवासी प्रभु गुर्जर ने भिनाय थाने में रिपोर्ट दी कि उसका भाई देवकरण गुर्जर (35) पुत्र मेवाराम रविवार सुबह करीब 8 बजे घर से मनरेगा में काम पर जाने का कहकर निकला था. देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों ने तलाश की. सोमवार सुबह करीब 6 बजे मृतक के चचेरे भाई भोमाराम गुर्जर व श्रवण बैरवा ने शव ब्यावर-केकड़ी रोड के अंदर बीड़ के रास्ते पर पड़ा देखा. शव के पास देवकरण की लाल रंग की हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी मौजूद थी.