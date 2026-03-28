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बिहार में जिस युवक को मृत मानकर अंतिम संस्कार किया गया, वह बंगाल में जिंदा निकला

बिहार के किशनगंज में एक परिवार को उस वक्त खुशी मिली, जिस बेटे को अपना समझकर अंतिम संस्कार कर दिए थे, वह जिंदा मिला. पढ़ें

YOUNG MAN FOUND ALIVE IN BENGAL
डिजाइन फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 28, 2026 at 9:05 PM IST

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किशनगंज : बिहार के किशनगंज से चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है. एक युवक को मृत मानकर परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था. बाद में वो युवक जीवित निकला. अंतिम संस्कार से पहले शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया था. पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के मोतीबाग निवासी अमर चौहान से जुड़ा हुआ है.

ट्रेन से कटकर युवक की हुई थी मौत : जानकारी के अनुसार, खगड़ा तीन नंबर रेलवे फाटक के निकट शुक्रवार को ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई थी. सूचना पर आरपीएफ व पुलिस मौके पर पहुंची. मोतीबाग निवासी अमर चौहान के परिजन भी मौके पर पहुंचे और ट्रेन से कटे युवक की पहचान अमर चौहान के रूप में की.

अमर समझकर किया गया अंतिम संस्कार : शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम भी करवाया गया. मामले में सदर थाना में अमर चौहान के भाई मंटू चौहान के बयान पर यूडी केस दर्ज करवाया गया था. वहीं रेलवे फाटक के पास मिले शव का अपना भाई समझ कर अंतिम संस्कार कर घर वापस लौटते ही सूचना मिली कि अमर चौहान बंगाल के पंजीपारा में नशे की हालत में है. परिजन आनन-फानन में पंजीपारा पहुंचे, अमर चौहान को जिंदा देख सब आश्चर्यचकित हो गए, उसे अपने साथ किशनगंज ले आए.

जिसका शव मिला वो कौन था? : वहीं परिजनों की तब चिंता बढ़ गई जब उन्होंने अमर चौहान समझकर, जिसका अंतिम संस्कार किया, आखिर वह कौन है? इधर मामले में पुलिस के द्वारा सदर थाना में एक और यूडी केस दर्ज करवाया गया है. लेकिन सवाल कि जिस शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है, वह शव आखिर किसका है. वहीं अब उस शव की शिनाख्त कैसे होगी?

''परिजनों की पहचान के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाता है. इस केस में भी ऐसा ही किया गया था. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया है, उसकी शिनाख्त करवाई जा रही है.''- संतोष कुमार, एसपी, किशनगंज

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