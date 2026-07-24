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चीन से MBBS कर लौटे युवक ने की आत्महत्या, प्रतियोगी परीक्षा की कर रहा था तैयारी

आरबीएम चौकी के एएसआई ताराचंद ने बताया कि 23 जुलाई 2026 को शाम करीब 5:30 बजे सूचना मिली कि राजेंद्र नगर निवासी अनुराग पुत्र डॉ. अशोक कुमार जाटव (28) ने आत्महत्या कर ली है. परिजन उसे तत्काल आरबीएम अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुक्रवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया गया. आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

भरतपुर: शहर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में 28 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर हाल ही में लौटा था और भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए आवश्यक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था. मृतक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पड़ोसी एवं अधिवक्ता विजय सिंह ने बताया कि घटना के समय अनुराग की मां दूध लेने बाहर गई हुई थीं और अनुराग घर पर अकेला था. इसी दौरान उसका छोटा मामा चंदवीर घर पहुंचा. उसने अनुराग को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. कमरे में झांककर देखा तो अनुराग ने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद चंदवीर ने तत्काल अनुराग की मां और पड़ोसियों को सूचना दी. आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अनुराग को तुरंत आरबीएम अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

पड़ोसी के अनुसार अनुराग ने चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी. वह पिछले वर्ष अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौटा था और विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए आयोजित होने वाली अनिवार्य प्रतियोगी परीक्षा (एफएमजीई) की तैयारी कर रहा था. उसने परीक्षा भी दी थी और परिणाम अथवा आगे की प्रक्रिया का इंतजार कर रहा था. एएसआई ताराचंद ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या के पीछे कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. अनुराग अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. वह अपनी मां के साथ राजेंद्र नगर स्थित घर में रहता था, जबकि उसके पिता डॉ. अशोक कुमार अलवर में रहते हैं. इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है.