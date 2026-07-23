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20 वर्ष पहले लापता हुआ था शख्स, कोलकाता से हुआ बरामद

पलामू के अवधेश राम 20 साल पहले लापता हो गए थे. पुलिस ने उनको कोलकाता से बरामद किया है.

MISSING MAN FOUND AFTER 20 YEARS
अवधेश राम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 2:13 PM IST

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पलामूः जिले के लेस्लीगंज के रहने वाले अवधेश राम 20 वर्ष पहले लापता हो गए थे. अब बीस साल बाद उनको कोलकाता से बरामद किया गया है. अवधेश राम के परिजन और पुलिस की टीम उनको कोलकाता से लाने के लिए रवाना हो गई है. पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के राजहरा गांव के रहने वाले अवधेश राम 20 वर्ष पहले अपने घर से बाहर निकले थे और लापता हो गए थे.

दोनों बेटियों की शादी भी हो चुकी हैं

जिस समय वह घर से चले गए थे उस दौरान उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. अवधेश राम की शादी हो चुकी थी और उनकी दो बच्चियां भी हैं. दोनों बच्चियों की अब शादी भी हो चुकी है.

पुलिस और स्वयंसेवी संस्था के द्वारा पता चला

दरअसल पलामू के लेस्लीगंज थाना के सरकारी नंबर पर कोलकाता पुलिस एवं एक स्वयंसेवी संस्था का कॉल आया था. कॉल पर अवधेश राम के बारे में जानकारी दी गई थी. कोलकाता पुलिस और स्वयंसेवी संस्था के द्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर पुलिस अवधेश राम के घर पर पहुंची थी जिसके बाद उसके नाम और पते का सत्यापन किया गया.

'अवधेश राम कोलकाता में है और उन्होंने स्थानीय स्तर पर ही अपने बारे में जानकारी दी थी. 20 वर्ष पहले अवधेश राम लापता हो गए थे परिजन कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं.'- उत्तम कुमार राय, लेस्लीगंज का थाना प्रभारी

थाना प्रभारी ने बताया कि फोटो और वीडियो के आधार पर अवधेश राम की पहचान हुई है. 20 वर्षों के बाद अवधेश राम अपने परिजनों से मिलेंगे.

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20 साल बाद मिला युवक
MISSING MAN FOUND IN KOLKATA
पलामू का युवक अवधेश राम
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