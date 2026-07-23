ETV Bharat / state

20 वर्ष पहले लापता हुआ था शख्स, कोलकाता से हुआ बरामद

पलामूः जिले के लेस्लीगंज के रहने वाले अवधेश राम 20 वर्ष पहले लापता हो गए थे. अब बीस साल बाद उनको कोलकाता से बरामद किया गया है. अवधेश राम के परिजन और पुलिस की टीम उनको कोलकाता से लाने के लिए रवाना हो गई है. पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के राजहरा गांव के रहने वाले अवधेश राम 20 वर्ष पहले अपने घर से बाहर निकले थे और लापता हो गए थे.

दोनों बेटियों की शादी भी हो चुकी हैं

जिस समय वह घर से चले गए थे उस दौरान उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. अवधेश राम की शादी हो चुकी थी और उनकी दो बच्चियां भी हैं. दोनों बच्चियों की अब शादी भी हो चुकी है.

पुलिस और स्वयंसेवी संस्था के द्वारा पता चला

दरअसल पलामू के लेस्लीगंज थाना के सरकारी नंबर पर कोलकाता पुलिस एवं एक स्वयंसेवी संस्था का कॉल आया था. कॉल पर अवधेश राम के बारे में जानकारी दी गई थी. कोलकाता पुलिस और स्वयंसेवी संस्था के द्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर पुलिस अवधेश राम के घर पर पहुंची थी जिसके बाद उसके नाम और पते का सत्यापन किया गया.