देर रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में टावर पर चढ़ा युवक, घंटों बाद पुलिस ने उतारा सुरक्षित
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक युवक मोबाइल-टावर पर चढ़ गया. उसने जिला प्रशासन तक अपनी शिकायतें पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया.
Published : August 2, 2026 at 4:40 PM IST
रांची: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. देर रात करीब एक बजे हुई इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, जिला प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंच गया. घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन और लगातार समझाने-बुझाने के बाद युवक आखिरकार सुरक्षित नीचे उतर आया.
हीरालाल JPSC–JSSC के आंदोलन में शामिल था
युवक की पहचान हीरालाल के रूप में हुई है. टावर से नीचे उतरने के बाद सबसे पहले उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और बच्चों से कराई गई. परिवार को देखते ही हीरालाल भावुक हो गया और उनसे लिपटकर रो पड़ा. मौके पर मौजूद लोगों ने भी राहत की सांस ली कि घंटों चले घटनाक्रम का अंत सुरक्षित तरीके से हुआ. स्टेडियम में मौजूद लोगों का कहना था कि हीरालाल पिछले कई दिनों से JPSC–JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल था. उनका दावा है कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रही नाराजगी और निराशा के बीच उसने यह कदम उठाया. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि प्रशासन की ओर से नहीं की गई है.
सरकार और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था
नीचे उतरने के बाद मीडिया से बातचीत में हीरालाल ने कहा कि वह लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है. उसका आरोप था कि भर्ती प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियों के कारण युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. उसने कहा कि वह अपनी बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहता था.
घटना के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लगातार संयम बरता. रेस्क्यू टीम और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई घंटों तक बातचीत जारी रखी, जिसके बाद युवक सुरक्षित नीचे उतरने के लिए तैयार हुआ. पूरे घटनाक्रम के दौरान स्टेडियम के बाहर लोगों की भीड़ जुटी रही और हर किसी की नजर टावर पर टिकी रही.
प्रशासन ने राहत की सांस ली
सुरक्षित नीचे आने के बाद पुलिस ने हीरालाल को हिरासत में लेकर थाना भेज दिया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार उससे पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. घंटों तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली. युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
ये भी पढ़ेंः
अपने ही अपहरण के आरोप में जेल गए प्रेमी की रिहाई के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, अब पुलिस कर रही ये तैयारी
पत्नी और पिता से झगड़ा, मोबाइल टावर पर चढ़ बैठा युवक!
प्रेम प्रसंग से परेशान परिजन और प्रशासन, मोबाइल टावर पर चढ़ युवा कर रहे इमोशनल ब्लैकमेल!