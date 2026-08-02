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देर रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में टावर पर चढ़ा युवक, घंटों बाद पुलिस ने उतारा सुरक्षित

रांची: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. देर रात करीब एक बजे हुई इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, जिला प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंच गया. घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन और लगातार समझाने-बुझाने के बाद युवक आखिरकार सुरक्षित नीचे उतर आया.

हीरालाल JPSC–JSSC के आंदोलन में शामिल था

युवक की पहचान हीरालाल के रूप में हुई है. टावर से नीचे उतरने के बाद सबसे पहले उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और बच्चों से कराई गई. परिवार को देखते ही हीरालाल भावुक हो गया और उनसे लिपटकर रो पड़ा. मौके पर मौजूद लोगों ने भी राहत की सांस ली कि घंटों चले घटनाक्रम का अंत सुरक्षित तरीके से हुआ. स्टेडियम में मौजूद लोगों का कहना था कि हीरालाल पिछले कई दिनों से JPSC–JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल था. उनका दावा है कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रही नाराजगी और निराशा के बीच उसने यह कदम उठाया. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि प्रशासन की ओर से नहीं की गई है.

देर रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में टावर पर चढ़ा युवक (Etv Bharat)

सरकार और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था

नीचे उतरने के बाद मीडिया से बातचीत में हीरालाल ने कहा कि वह लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है. उसका आरोप था कि भर्ती प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियों के कारण युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. उसने कहा कि वह अपनी बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहता था.