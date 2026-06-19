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करनाल में सैलून में शेविंग कराने गया युवक, बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़ 50 हजार रुपये लेकर फरार हुआ चोर

शादी की खुशियों में पड़ा खलल: पीड़ित रविंद्र के घर में शादी का कार्यक्रम था. शादी की तैयारियों के लिए वह सेक्टर-12 स्थित बैंक से 50 हजार रुपये की नई करेंसी निकालकर लाया था. बताया जा रहा है कि नकदी में 200 और 50 रुपये के नोटों के बंडल शामिल थे, जिन्हें उसने अपनी कार में रखा हुआ था. इसी बीच वह मॉडल टाउन में सैलून पर सेव कराने चला गया.

करनाल: मॉडल टाउन इलाके में दिनदहाड़े चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. घर में शादी की खुशियों के बीच एक परिवार उस समय परेशानी में पड़ गया जब सैलून में शेविंग कराने गए युवक की कार का शीशा तोड़कर बदमाश 50 हजार रुपये की नई करेंसी लेकर फरार हो गया. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

कुछ मिनटों में हुआ बड़ा नुकसान: रविंद्र अपनी ब्लैक KIA कार को पतंजलि शोरूम के पास खड़ी कर सैलून में गया था. जब वह कुछ देर बाद वापस लौटा तो कार का शीशा टूटा हुआ मिला. डैशबोर्ड में रखी पूरी नकदी गायब थी. अचानक हुई इस घटना को देखकर उसके होश उड़ गए और तुरंत मामले की पुलिस को सूचना दी गई.

कैश चोरी की जांच करके पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

हेलमेट की आड़ में वारदात: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक एक्टिवा सवार युवक हेलमेट पहनकर मौके पर पहुंचा. उसने बड़ी सफाई से कार का शीशा तोड़ा और अंदर रखी नकदी निकालकर फरार हो गया. वारदात के दौरान आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था, लेकिन उसकी गतिविधियां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई हैं.

सीसीटीवी के सहारे आरोपी की तलाश: सूचना मिलते ही मॉडल टाउन चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. जांच अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित परिवार शादी समारोह में व्यस्त है, औपचारिक शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस को अहम सुराग मिलने की उम्मीद: पुलिस का मानना है कि सीसीटीवी फुटेज आरोपी तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. फिलहाल चोरी की इस वारदात ने इलाके के लोगों को भी सतर्क कर दिया है और पुलिस लोगों से वाहनों में नकदी या कीमती सामान न छोड़ने की अपील कर रही है.