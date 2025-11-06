उन्नाव में युवक की पीट-पीटकर हत्या; खंभे से बांधकर लाठी-डंडों से हमला, पत्नी बोली- 'आरोपियों को भेजा जाए जेल'
क्षेत्राधिकारी बीघापुर मधु नाथ मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.
उन्नाव : जिले अचलगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि युवक को खंभे में बांधकर इतना पीटा की बेहोश हो गया. आस-पास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. घायल युवक को सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है.
इस पूरे मामले पर बीघापुर क्षेत्राधिकारी मधु नाथ मिश्रा ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवक की हत्या की गई है. मृतक की पत्नी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है.
पत्नी का आरोप है कि एक महिला से प्रेम प्रसंग था. विवाद बढ़ने पर लोगों ने पति को पकड़ लिया और खंभे में बांध दिया. इसके बाद लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की. पत्नी का कहना है कि सभी आरोपियों को जेल भेजा जाए.
आस-पास के लोगों ने जब यह मंजर देखा तो उन्होंने तुरंत नेवरना चौकी पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को खंभे से छुड़ाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गई, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया.
