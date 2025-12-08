पूर्वी दिल्ली में सनसनी: शकरपुर के बदमाश ने बाजार में युवक की चाकू मारकर हत्या, मचा हड़ंकप
Published : December 8, 2025 at 7:06 AM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में 22 साल के युवक की इलाके के बदमाश ने बीच बाजार में चाकू गोद कर हत्या कर दी. पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी ने 1 साल पहले भी इसी इलाके में अपने एक दोस्त की चाकू गोद कर इसलिए हत्या कर दी थी कि उसने मोबाइल खरीदने की पार्टी देने से इनकार कर दिया था.
मृतक युवक की पहचान देव के तौर पर हुई है. देव शकरपुर इलाके का रहने वाला था और इलाके में ही परचून की दुकान चलाता था. देव के भाई सुनील ने बताया कि वह रविवार शाम शॉपिंग करने के लिए गए थे तो किसी ने फोन कर बताया कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है. वह तुरंत मौके पर पहुंचे घटनास्थल पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, मौके पर जमा भीड़ में बताया कि उनके भाई को अस्पताल ले जाया जा चुका है इस जानकारी के बाद वह तुरंत अस्पताल पहुंचे तब तक उसके भाई की मौत हो चुकी थी.
मृतक के भाई सुनील ने बताया कि उनके भाई की इलाके में ही रहने वाले एक लड़के ने चाकू मारकर हत्या की है. आरोपी पहले भी इलाके में रहने वाले अपने दोस्त को इसलिए एक चाकू मार दिया था क्योंकि उसने उसे मोबाइल खरीदने की पार्टी नहीं दी थी उसे वक्त उसे पकड़ लिया गया था लेकिन नाबालिक होने की वजह से जल्दी छूट कर बाहर आ गया.
डीसीपी अभिषेक धनियना ने बताया कि सूचना मिलते ही शकरपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम से घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है. हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है.
वही, सरेआम हुई इस हत्या को लेकर क्षेत्र के लोगों में रोष है. लोगों का कहना है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है. वह कभी भी बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते है.
