दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, CCTV खंगाल रही पुलिस

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन इसके बावजूद उत्तर-पूर्वी जिले में आपराधिक वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा हैं. ताजा मामला न्यू उस्मानपुर इलाके का है, जहां शुक्रवार रात 25 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

मृतक मोहित मूल रूप से ब्रह्मपुरी इलाके का रहने वाला था और एक निजी कंपनी में काम करता था. शुक्रवार रात करीब 8 बजे वह काम से घर लौट रहा था. जब वह भगत सिंह रोड स्थित गली नंबर-5 के पास पहुंचा, तो घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया. इस हमले में मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद उसे शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मोहित की मौत की खबर मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया. स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह हालात को शांत कराया. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है.