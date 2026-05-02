प्रतापगढ़ में युवक की चाकू मारकर हत्या; ससुराल आये युवक पर किया हमला, पुलिस तलाश में जुटी
सीओ करिश्मा गुप्ता ने बताया कि थाना महेशगंज के गांव पूरे जियावन का पुरवा में एक युवक की हत्या हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 10:02 PM IST
प्रतापगढ़ : महेशगंज थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है. घटना पूरे जियावन का पुरवा राजापुर गांव में हुई. ससुराल आये एक युवक की शनिवार को हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं.
परिजनों के मुताबिक, थाना बाघराय प्रतापगढ़ के रहने वाले टिंकू उर्फ विजय शुक्ला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. विजय दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करता था. वह शनिवार की सुबह ससुराल आया था.
ग्रामीणों ने बताया कि घटना के समय घर में विजय की पत्नी और बच्चे मौजूद थे. परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदारी में लखनऊ गए हुए थे. आरोप है कि इसी दौरान मृतक का दूर का रिश्तेदार दीपक पांडे वहां पहुंच गया. इस दौरान दोनों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने आंगन में ही युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार करके उसे लहूलुहान कर दिया.
गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत कुंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पत्नी की तहरीर पर महेशगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है. घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे.
सीओ करिश्मा गुप्ता ने बताया कि थाना महेशगंज के गांव पूरे जियावन का पुरवा में एक युवक की हत्या हुई है. शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उस पकड़ लिया जाएगा.
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