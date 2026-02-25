ETV Bharat / state

मेरठ में सरेराह युवक की कनपटी पर पिस्टल सटाकर मारी गोली; ये वजह आई सामने

बाइक सवार हमलावर ने वारदात को अंजाम, अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त.

मेरठ में युवक की हत्या.
मेरठ में युवक की हत्या. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 8:04 PM IST

मेरठ : शहर के रामराज एरिया में बुधवार दोपहर एक युवक को बीच बाजार गोली मार दी गई. बाइक से आए हमलावर ने युवक को दो गोलियां मारीं. पहली गोली कमर पर जबकि, दूसरी कनपटी पर सटाकर मारी गई. दिनदहाड़े गोलियां चलने से बाजार में अफरातफरी मच गई. वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार फरार हो गया. पुलिस के अनुसार, इस हत्या के पीछे प्रेम-प्रसंग की रंजिश है.

​मृतक की पहचान सुरेंद्र (28), निवासी जगजीवन पुरी (रामराज) के रूप में हुई है. चश्मदीदों के मुताबिक, ​सुरेंद्र दोपहर करीब 2:30 बजे अपनी बाइक से बहसुमा मार्केट के सनातन धर्म मंदिर के पास से गुजर रहा था. ​तभी पीछे से आए एक अज्ञात हमलावर ने सुरेंद्र की पीठ पर गोली मार दी. ​गोली लगते ही सुरेंद्र सड़क पर गिर पड़ा. इसके बाद हमलावर ने पास जाकर सुरेंद्र की कनपटी पर पिस्टल सटाकर दूसरी गोली मार दी. इससे सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई

​दिनदहाड़े गोलियां चलने से बाजार में एकबारगी भगदड़ मच गई. दुकानदार इधर-उधर भागने लगे. उधर से गुजर रहे लोगों के बीच भी दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही एसपी देहात अभिजीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है.

एसपी देहात ने बताया कि हमलावर की पहचान के लिए बाजार में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सुरेंद्र का किसी के साथ विवाद हुआ था. दूसरी तरफ परिजनों से पूछताछ जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

