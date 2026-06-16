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बरेली में युवक की गोली मारकर हत्या, 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बरेली: बारादरी थाना क्षेत्र में सोमवार देररात उस समय सनसनी मच गई जब एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि युवक डीजे संचालन के काम से घर लौट रहा रहा, तभी रास्ते में रोककर हमलावरों ने सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.



जानकारी के अनुसार, बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर स्थित गोसाई गोटिया निवासी अर्जुन मौर्य डीजे संचालन के कार्य से जुड़ा हुआ था. देर रात वह काम खत्म कर अपने घर लौट रहा था. आरोप है कि रास्ते में चार लोगों ने उसे रोक लिया और विवाद के बाद उसके सिर में गोली मार दी.

गोली लगने से अर्जुन गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. युवक की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया और क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया.

मृतक के पिता राकेश मौर्य की तहरीर के आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं.



परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उनके घरों पर बुल्डोजर चलाने की मांग उठाई है. वहीं मृतक के पिता राकेश मौर्य ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वह अपने बेटे के शव के साथ धरने पर बैठने को मजबूर होंगे. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है.



एसएसपी शिवम आशुतोष ने बताया कि संजय नगर क्षेत्र में एक युवक की हत्या की घटना सामने आई है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं. वहीं घटना के संबंध में पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.



पुलिस के आला अधिकारियों का यह भी कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा. संजय नगर के गोसाई गोटिया में हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.