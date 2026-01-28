ETV Bharat / state

दिल्ली के सीलमपुर में बिरयानी खा रहे युवक की गोली मार कर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बिरयानी की दुकान के बाहर युवक की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. थाना सीलमपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल बरामद किया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है और वह पहले भी गंभीर मामलों में शामिल रहा है.

डीसीपी नॉर्थ-ईस्ट जिला आशीष मिश्रा के अनुसार 27 जनवरी को जीटीबी अस्पताल से सूचना मिली थी कि तारिक हसन नामक युवक को गोली लगी है, जिसकी बाद उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां मृतक के साथ मौजूद उसके साथी ने बताया कि वे दोनों सीलमपुर के के-ब्लॉक स्थित जावेद बिरयानी की दुकान पर खाना खा रहे थे. इसी दौरान तारिक ने अचानक कहा कि उसे गोली लगी है. इसके बाद उसे तुरंत ऑटो रिक्शा से जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

युवक की गोली मारकर हत्या: जांच में सामने आया कि तारिक हसन दोपहर करीब 1:15 बजे अपने दोस्त के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने सीलमपुर आया था. अंतिम संस्कार के बाद करीब तीन बजे वह अपने दोस्त के साथ बिरयानी खाने दुकान पर पहुंचा था. खाना खाने के दौरान जब उसका दोस्त हाथ धोने गया हुआ था, उसी समय तारिक को गोली मारी गई. गोली किसने और किस वजह से मारी, इसका तत्काल पता नहीं चल पाया.