दिल्ली के सीलमपुर में बिरयानी खा रहे युवक की गोली मार कर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोपी आबिर पहले से 26 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिनमें हत्या जैसे गंभीर मामले शामिल हैं.

सीलमपुर में युवक की गोली मारकर हत्या
सीलमपुर में युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 28, 2026 at 7:32 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बिरयानी की दुकान के बाहर युवक की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. थाना सीलमपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल बरामद किया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है और वह पहले भी गंभीर मामलों में शामिल रहा है.

डीसीपी नॉर्थ-ईस्ट जिला आशीष मिश्रा के अनुसार 27 जनवरी को जीटीबी अस्पताल से सूचना मिली थी कि तारिक हसन नामक युवक को गोली लगी है, जिसकी बाद उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां मृतक के साथ मौजूद उसके साथी ने बताया कि वे दोनों सीलमपुर के के-ब्लॉक स्थित जावेद बिरयानी की दुकान पर खाना खा रहे थे. इसी दौरान तारिक ने अचानक कहा कि उसे गोली लगी है. इसके बाद उसे तुरंत ऑटो रिक्शा से जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

युवक की गोली मारकर हत्या: जांच में सामने आया कि तारिक हसन दोपहर करीब 1:15 बजे अपने दोस्त के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने सीलमपुर आया था. अंतिम संस्कार के बाद करीब तीन बजे वह अपने दोस्त के साथ बिरयानी खाने दुकान पर पहुंचा था. खाना खाने के दौरान जब उसका दोस्त हाथ धोने गया हुआ था, उसी समय तारिक को गोली मारी गई. गोली किसने और किस वजह से मारी, इसका तत्काल पता नहीं चल पाया.

मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू: मामले में थाना सीलमपुर में हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई. इंस्पेक्टर नरपाल सिंह यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और तकनीकी व स्थानीय इनपुट के आधार पर आरोपी साबिर उर्फ पोपा को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात कबूल की, जिसके बाद उसके पास से सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल बरामद की गई. पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से 26 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिनमें हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट, एमकोका, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले शामिल हैं. डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि हत्या के पीछे की वजह की जांच की जा रही है और आरोपी से जुड़े अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है. मामले में आगे की जांच जारी है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि हमलावर की पहचान की जा सके. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या यह किसी अन्य विवाद का नतीजा है.

