जालौन में पेश की अनूठी मिसाल; सिलेक्शन के बाद होटल में ड्यूटी पूरी की, फिर नौकरी छोड़ी, यूपी पुलिस में हुआ चयन
मैनपुरी के रहने वाले युवक का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती रिजल्ट में सिपाही के पद पर हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 5:34 PM IST
जालौन : जिले के एक होटल में काम करने वाले युवक ने मिसाल पेश की है. होटल में काम करते-करते अचानक ऑनलाइन रिजल्ट देखा तो वर्षों की मेहनत रंग लाई. मैनपुरी के रहने वाले पवन का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती रिजल्ट में सिपाही के पद पर हुआ है. खास बात सिलेक्शन की खुशी मिलने के बाद भी उन्होंने पूरी इमानदारी से रात तक होटल में ड्यूटी की और उसके बाद दूसरे दिन नौकरी छोड़ी.
पवन कुमार मूलरूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि बुधवार को भी वह होटल में काम कर रहे थे. रिजल्ट आने के 1 घंटे बाद उन्होंने साइट खोली और देखा कि उनका भी नाम उसमें आ गया है. उन्होंने रिजल्ट को दोस्तों से चेक करवाया. जिसके बाद उन्हें पता चला कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर उनका चयन हो गया है.
उन्होंने बताया कि मैनपुरी से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद स्नातक की शिक्षा हासिल की. उन्होंने बताया कि वह आगे की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कानपुर में रह रहे थे. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा में शामिल होने के बाद वह अपने अगले परिणाम का इंतजार कर रहे थे.
उन्होंने बताया कि इसी बीच जब परीक्षा से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पूरी हो गई और फाइनल रिजल्ट का इंतजार था तो उन्होंने खाली बैठने के बजाय काम करने का फैसला किया. पिछले करीब दो महीने से पवन उरई के एक होटल में काम कर रहे थे.
होटल संचालक अतीक ने बताया कि उनके यहां पर पवन नाम का एक लड़का काम करता था. कल उन्हें जानकारी हुई कि उसका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो गया है. उन्होंने बताया कि युवक ने पूरे दिन भर काम किया और रात में अपना हिसाब करके चला गया.
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