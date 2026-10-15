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जालौन में पेश की अनूठी मिसाल; सिलेक्शन के बाद होटल में ड्यूटी पूरी की, फिर नौकरी छोड़ी, यूपी पुलिस में हुआ चयन

पवन कुमार ( Photo credit: ETV Bharat )

जालौन : जिले के एक होटल में काम करने वाले युवक ने मिसाल पेश की है. होटल में काम करते-करते अचानक ऑनलाइन रिजल्ट देखा तो वर्षों की मेहनत रंग लाई. मैनपुरी के रहने वाले पवन का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती रिजल्ट में सिपाही के पद पर हुआ है. खास बात सिलेक्शन की खुशी मिलने के बाद भी उन्होंने पूरी इमानदारी से रात तक होटल में ड्यूटी की और उसके बाद दूसरे दिन नौकरी छोड़ी.



पवन कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) पवन कुमार मूलरूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि बुधवार को भी वह होटल में काम कर रहे थे. रिजल्ट आने के 1 घंटे बाद उन्होंने साइट खोली और देखा कि उनका भी नाम उसमें आ गया है. उन्होंने रिजल्ट को दोस्तों से चेक करवाया. जिसके बाद उन्हें पता चला कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर उनका चयन हो गया है.