कोटा में युवक की गला रेतकर हत्या, NH 27 के बाइपास के पास मिला शव

गला रेता शव मिलने से हड़कंप मच गया. बाइपास पर भीड़ जमा हो गई.

RK Puram Police Station, Kota
आरकेपुरम थाना, कोटा (ETV Bharat Kota)
Published : December 20, 2025 at 5:28 PM IST

कोटा: शहर के आरकेपुरम थाना इलाके में शनिवार को हत्या का मामला सामने आया. पुलिस को गला रेता शव मिला. इससे सनसनी फैल गई और भीड़ हो गई. मौके पुलिस पहुंची. प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगने के बाद आला अधिकारी भी पहुंचे. पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि नेशनल हाईवे 27 के बाईपास पर यूनिवर्सिटी के पीछे गुर्जर चौक के निकट गला रेता शव मिला. शव की सूचना सुबह 11:00 बजे मिली. संभवतया हत्या कर यहां फेंका गया. मृतक के परिजनों की तलाश की. युवक के परिजनों ने इसकी पहचान रोजड़ी निवासी 35 वर्षीय करण सिंह के रूप में की. एफएसएल, एमओबी व डॉग स्क्वायड भी मौके पर बुलाया और साक्ष्य जुटाए.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी (ETV Bharat Kota)

एएसपी सैनी के अनुसार, पूरा घटनाक्रम शुक्रवार रात को लगता है. जहां घटनाक्रम हुआ, वहां रात में सूनसान रहती है. लोगों की आवाजाही नहीं है. इस कारण घटना के संबंध में जानकारी सुबह 11:00 बजे लगी, जब यहां से गुजर रहे लोगों ने शव देखा. इधर, आरकेपुरम थानाधिकारी संदीप बिश्नोई ने कहा कि करण शुक्रवार सुबह 10:00 बजे घर से मोटरसाइकिल सही कराने निकला था. देर रात तक घर नहीं पहुंचा. उसका फोन भी नहीं कनेक्ट हो रहा था. हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम व अन्य प्रक्रिया के लिए मोर्चरी में शिफ्ट किया. युवक के साथ अन्य कौन थे, इसकी पड़ताल की जा रही है. हत्या किसने की और क्या कारण है, यह भी जांच कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने मृतक के परिजनों से बातचीत की.

crowd gathered at the scene
मौके पर जमा भीड़ (ETV Bharat kota)

चौराहे पर खड़ी थी बाइक: एएसपी सैनी ने कहा कि करण पत्नी मालती और तीन बच्चों के साथ रहता था. शुक्रवार को घर नहीं आने पर पत्नी ने नजदीक स्थित पीहर में पिता को बताया था. पिता आरकेपुरम थाने पहुंचे और सूचना दी. इसी दौरान उसकी बाइक चौराहे पर खड़ी मिली. इसके संबंध में एक ठेकेदार ने सूचना दी.

