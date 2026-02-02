ETV Bharat / state

बरेली में युवक की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या, नाबालिग सहित चार आरोपी गिरफ्तार

बरेली: हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिठौरा कस्बे में नशे में धुत युवकों ने एक अन्य युवक को घेरकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी. गंभीर रूप से घायल युवक ने रविवार देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

जानकारी के अनुसार, वारदात 31 जनवरी की रात की है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. हाफिजगंज पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपियों ने समीर को रोक लिया: मृतक के भाई नौशाद सिद्दीकी के अनुसार, 31 जनवरी 2026 की रात करीब साढ़े दस बजे समीर अपने दोस्त अर्स के साथ बाइक से रिठौरा कस्बे में सामान खरीदने गया था. लौटते समय नरेश किराना दुकान के पास पहुंचते ही नशे में धुत युवक आरिफ, जाकिर, करन सिंह और एक नाबालिग ने समीर को रोक लिया. बाइक चलाने के तरीके को लेकर पहले गाली-गलौज की, फिर जान से मारने की धमकियां दी.

इलाज के दौरान समीर की मौत: जब समीर ने इसका विरोध किया तो जाकिर, करन सिंह और नाबालिग ने उसे पकड़ लिया. इसी दौरान आरिफ ने जान से मारने की नीयत से चाकू से समीर पर कई गहरे वार कर दिए. हमले के बाद आरोपी खून से लथपथ समीर को मौके पर छोड़कर फरार हो गए. परिजन तुरंत घायल समीर को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे राममूर्ति अस्पताल रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान रविवार देर रात समीर की मौत हो गई.